Freizeit Slow-up Seetal – 30'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet Der achte Seetaler Slow-up steht wieder an. Von jung bis alt –Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden rund um den Baldeggersee mit Velo, Inlineskates und Co. anzutreffen sein.

Seetaler Slow-up im Jahr 2012. Bild: Corinne Glanzmann (Hochdorf, 19. August 2012)

Bald ist es wieder so weit – am 21. August findet der achte Seetaler Slow-up nach vier Jahren Pause statt. OK-Präsident und Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller sagt:

«Nachdem der Slow-up Seetal vor zwei Jahren Corona zum Opfer fiel, ist die Vorfreude auf die diesjährige Durchführung natürlich besonders gross.»

Nicht anmeldepflichtig und kostenlos

Der Slow-up Seetal ist einer von vielen in der Schweiz. Die 24,5 Kilometer lange Strecke wird an jenem Tag von 10 bis 17 Uhr für alle Motor- sowie Elektrofahrzeuge ausser E-Bikes gesperrt. Die Route rund um den Baldeggersee mit Wendepunkten in Mosen und Hochdorf, kann mit Fahrzeugen wie dem Velo oder den Inlineskates befahren werden.

Der Event ist nicht anmeldepflichtig und für alle Teilnehmenden kostenlos. Dies sei den grosszügigen nationalen und regionalen Sponsoren und freiwilligen Helferinnen und Helfer zu verdanken, sagt Müller.

Die Slow-up-Gemeinden wie Hitzkirch, Hochdorf oder Ermensee und mehrere aktive Vereine bieten «eine bunte Palette an Attraktionen» an, wie es auf ihrer Website heisst. Für die Verpflegung und Unterhaltung wie Musikauftritte ist ebenfalls gesorgt.

Auch für Abkühlung sei im Fall eines Hitzetags gesorgt, sagt Müller. Er empfiehlt allen, genügend Wasser zu trinken. Ausserdem finde man gemütliche Schattenplätze neben der Strecke. «Und selbstverständlich haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ein Bad im Baldegger- oder Hallwilersee zu nehmen. Danach fühlt man sich garantiert erfrischt!»

«Alle sind willkommen»

Auch wenn der Event bei allen Wetterverhältnissen stattfinden wird, hofft Müller natürlich auf Sonnenschein. Er fügt hinzu:

OK-Präsident Damian Müller.

«Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir erneut um die 30’000 Besucherinnen und Besucher.»

Ziel des Slow-up sei es, einer breiten Bevölkerung «das wunderschöne Seetal» näherzubringen, sagt der gebürtige Ermenseer. Die Strecke ist sehr flach und deshalb einerseits für Menschen mit Beeinträchtigung oder fortgeschrittenen Alters geeignet, andererseits «ideal für Genussportlerinnen und Genusssportler», so Müller.

Apropos Genuss: «Der Slow-up ist kein Wettkampf. Alle fahren in ihrem ganz persönlichen Tempo und schauen aufeinander.»

Auszeit für die Gesellschaft

Müller begeistert insbesondere die Idee des Events: «Hier können die Menschen entschleunigen, die Natur geniessen und gemütlich mit anderen in den Beizli zusammensitzen. Unsere Gesellschaft braucht diese Auszeit, damit wir mit Energie und Lebensfreude wieder in den nächsten Tag starten können.»