Fristerstreckung Luzerner Regierung erhält mehr Zeit für Gegenvorschlag zu Kita-Initiative der SP Die SP-Initiative «Bezahlbare Kitas für alle» kommt noch länger nicht vors Volk. Der Kantonsrat gibt der Regierung nämlich mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags.

Die SP fordert im Kanton Luzern flächendeckend Kindertagesstätten. Bild: Boris Bürgisser (Geuensee, 26. 8. 2022)

Die Luzerner SP fordert in einer im Juli 2022 eingereichten Initiative flächendeckend verfügbare Kindertagesstätten von guter Qualität. Sie müssen ausserdem bezahlbar sein – die Beiträge der Eltern sollten pro Kind nicht mehr als 30 Prozent der Vollkosten betragen. Dies lehnt die Regierung ab. Sie möchte dem Parlament jedoch einen Gegenvorschlag unterbreiten. Dafür braucht die Exekutive allerdings Zeit bis Ende Juli 2024, wie sie Anfang Jahr mitteilte. Am Montag hiess das Parlament die Fristerstreckung gut. Der Entscheid fiel mit 87 zu 23 Stimmen deutlich aus.

Die Regierung nannte in ihrem Antrag auf mehr Zeit verschiedene Gründe. So will sie einen Fachbericht über die Weiterentwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung abwarten. Ausserdem sollen Erkenntnisse aus der Vernehmlassung für einen Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmende im Vorpraktikum in privaten Kindertagesstätten in den Gegenentwurf einfliessen.

«Luzern macht himmeltraurige Falle»

In der Debatte am Montagnachmittag wurde die Fristverlängerung kontrovers diskutiert. Für eine Verlängerung plädierten die Sprechenden der Mitte, SVP, FDP, GLP und eine Mehrheit der Grünen – allerdings nicht ohne Kritik zu üben. So sagte etwa die Grünliberale Fraktionschefin Claudia Huser: «Wir bedauern die Zeitverzögerung. Der Kanton Luzern macht schweizweit eine himmeltraurige Falle.» Die Stadtluzerner Politikerin meinte damit den Umstand, dass in Luzern als einzigem Kanton ein Gesetz für die vorschulische Kinderbetreuung fehlt.

Auch SP-Sprecherin Pia Engler kritisierte die Fristerstreckung. Einem zügig erarbeiteten Gegenentwurf stehe nichts im Weg, die Forderungen seien ja nicht neu. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf sagte, die Regierung wolle eine breit abgestützte Lösung, was Zeit brauche. Und der Mitte-Politiker versprach: «Wir wollen Kitas im Kanton flächendeckend einführen.»