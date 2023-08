FRONTALKOLLISION Vier Verletzte nach Verkehrsunfällen in Luzern Am Mittwoch ist es im Kanton Luzern gleich zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Insgesamt wurden dabei vier Personen verletzt.

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben sich am Mittwoch im Kanton Luzern ereignet, wie die Luzerner Polizei mitteilt:



In der Stadt Luzern auf der Obergrundstrasse prallten um ungefähr 11 Uhr ein Mofa und ein Auto zusammen. Die Fahrerin des Autos stoppte an einem Lichtsignal, worauf der Mofafahrer aus noch ungeklärten Gründen gegen das Heck des Autos fuhr. Der Mofafahrer wurde dabei erheblich verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren. Da der Verdacht auf Konsum von Betäubungsmittel bestand, sei eine Blut- und Urinentnahme angeordnet worden. Der Mofa-Fahrer sei zudem ohne gültigen Führerausweis gefahren. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt.

In Beromünster ist es zu einer Frontalkollision gekommen. Bild: Luzerner Polizei

In Beromünster auf der Luzernerstrasse geriet am Mittwochnachmittag um zirka 14.05 Uhr aus noch ungeklärten Gründen ein Auto auf die Gegenfahrbahn. In Folge sei es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen gekommen. Ein 65-Jähriger sei beim Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Sachschaden auf rund 40’000 Franken.

In Dierikon hat sich am Mittwochabend um ca. 22.15 Uhr ein 61-jähriger Velofahrer bei einem Selbstunfall verletzt. Der Mann sei auf der Rigistrasse gefahren und bog nach rechts in die Hirselenstrasse ab, wobei er gegen die linke Böschung gefahren sei und stürzte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,72 mg/l ergeben. Der Mann ist mit einer Ambulanz ins Spital gefahren worden. (sre)