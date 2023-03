Frostschäden Am Dienstag wirds frostig – für Luzerner Obstbäume besteht jedoch keine grosse Gefahr Laut SRF Meteo muss in der Nacht auf Dienstag mit Luftfrost, Schnee und Minustemperaturen gerechnet werden. Obstbäume im Flachland sind gemäss dem höchsten Luzerner Obstbauer kaum gefährdet.

Frostnächte können zu einer erheblichen Gefahr für Obstbäume werden. Bild: Stefan Kaiser

Der Schnee ist zurück - zumindest in den Schweizer Bergregionen. In den Bergen ist in den letzten 24 Stunden vor allem am Alpennordhang ab rund 1000 bis 1500 Metern viel Neuschnee gefallen. Deshalb gilt am Alpennordhang die zweithöchste Lawinen-Warnstufe, schrieb das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Der viele Neu- und Triebschnee könne sich spontan als Lawine lösen.

In der Nacht auf Dienstag fällt die Temperatur, was gemäss SRF Meteo starken Luftfrost mit sich bringt. So komme kalte Polarluft aus dem Norden in die Schweiz. Diese sorge vorerst am Alpennordhang für anhaltenden Schneefall. Die zuständige Fachstelle des Bundes geht vor diesem Hintergrund von einer mässigen Frostgefahr für die Region Luzern aus.

Polare #Kaltluft kommt aus Norden in die Schweiz. Zunächst sorgt sie am Alpennordhang für anhaltenden Schneefall (Nordstau). In der Nacht auf Dienstag reisst der Himmel über dem Flachland auf, dann droht teils starker #Bodenfrost: https://t.co/l16cFuOy73 Bild: D. Gerstgrasser pic.twitter.com/GV9XG1OLO6 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) March 27, 2023

SRF schreibt diesbezüglich auf ihrer Webseite: «Dort wo der Himmel länger klar bleibt, muss in der Nacht auf Dienstag mit starkem Luftfrost gerechnet werden. Da die Obstbäume in gewissen Regionen zum Teil weit entwickelte Knospen haben, könnte es zu grösseren Schäden kommen».

Die Fachstelle des Bundes geht von einer mässigen Frostgefahr für die Region Luzern aus. Bild: Bund / Screenshot

Doch beim Luzerner Obstbauverein geht man gelassen mit der Frostwarnung des Bundes um. Dazu der Präsident des Vereins, Markus Thali: «Die Vegetation ist noch nicht so weit und die Knospen wirken auch noch nicht. 4-5 Grad unter Null verleiden die Obstbäume gut.» Und kälter soll es - jedenfalls im Flachland - nicht werden. Gemäss Thali ist bezüglich Frostschäden im Kanton Luzern derzeit also nichts zu befürchten.