Zusammenschluss Drei Tourismusvereine aus Weggis und Vitznau bündeln ihre Kräfte Um die Ferienregion rund um die Seegemeinden Weggis und Vitznau zu fördern und zu stärken, wollen sich drei touristische Vereine zusammenschliessen. Der neue Verein soll seine Arbeit 2024 aufnehmen.

Die drei Vereine «Weggis Vitznau Rigi Tourismus», «Hotellerie Suisse Weggis Vitznau Rigi» und «Gastro Luzern Amt Übersee» planen ihre Zusammenführung. Dies schreiben sie in einer Mitteilung. Der Grund: Der Tourismus in den Luzerner Seegemeinden Weggis und Vitznau sei mit fast 300’000 Logiernächten im Jahr 2021 und mehr als 2000 Arbeitsplätzen ein bedeutender Wirtschaftszweig. Um dessen Stärke zu erhalten, wolle man sich in Zukunft gemeinsam für die Attraktivität und Entwicklung der Region engagieren.

Kernaufgaben des gemeinsamen Vereins sollen die Vertretung der touristischen Anliegen und die Förderung des touristischen Netzwerkes vor Ort sein. Der Verein werde als Bindeglied zu Politik, Gewerbe und Bevölkerung auftreten. Auf strategischer Ebene werden die touristischen Bedürfnisse der Seegemeinden bei der Luzern Tourismus AG einfliessen.

Ein Projektausschuss, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der drei Vereine und Luzern Tourismus, wird die Konkretisierung und die Umsetzung des Zusammenschlusses bis Ende 2023 sicherstellen, heisst es in der Mitteilung weiter. Der gemeinsame Verein soll seine Tätigkeit voraussichtlich ab Anfang 2024 aufnehmen. (tos)