Fussball FCL-Ikone Pascal Schürpf zu Luzerner Quartierverein? «Herzlich willkommen!» Die Zeit von Klublegende Pascal Schürpf geht beim FC Luzern nach sechs Jahren zu Ende. Beim SC Obergeissenstein könnte man ihn sich auch in der Seniorenabteilung vorstellen.

Seine Zukunft steht in den Sternen: Pascal Schürpf trug am Montag zum letzten Mal das Dress des FC Luzern. Bleibt er in der Stadt und wechselt zum Quartierverein SC Obergeissenstein? Bild: Martin Meienberger / freshfocus

«Es ist mir wichtig zu sagen, dass ich vom SCOG eine Offerte erhalten habe. Die Verhandlungen werden geführt»: Das sagte FCL-Publikumsliebling Pascal Schürpf kurz nach seinem letzten Spiel für die Luzerner. Auch Blick oder SRF griffen das Transfergerücht auf: Hört Schürpf auf mit Profifussball und heuert beim Luzerner Quartierklub SC Obergeissenstein in der 2. Liga an?

Telefon an Raphael Weltert, Präsident beim SCOG: «Das ist eher als Jux zu verstehen. Pascal Schürpf ist befreundet mit einigen Spielern, die bei uns bei den Senioren sind. Auch war er vor zwei, drei Jahren mal bei einer Autogrammstunde bei uns, sehr sympathisch», erklärt der Klubpräsident die besondere Beziehung der FCL-Klubikone zum Quartierklub im Tribschenquartier.

«Bei den Senioren würde er gut ins Team passen»

Es würde auch gar nicht zur Philosophie des SCOG passen, grosse Spielerlöhne zu zahlen, sagt der Präsident weiter. Natürlich will er ein Engagement von Schürpf in seinen Reihen aber nicht ausschliessen, ganz im Gegenteil. «Grundsätzlich ist er im Verein herzlich willkommen. Bei den Senioren würde er gut ins Team passen, dort hat es einige Spieler mit Ambitionen. Oder vielleicht könnte er als erfahrener Profi in unserem Fanionteam auf dem Platz helfen, die jungen Spieler zu entwickeln», sollte Schürpf seine Karriere in einer Amateurliga ausklingen lassen wollen.

Schürpf liess seine Zukunft nach dem letzten Spiel im FCL-Dress offen; er betonte aber, dass er die Matura im Sack hat und studieren könnte. Anzunehmen ist jedoch, dass der 33-Jährige noch einige Profijahre bei einem anderen Klub anhängt, zum Beispiel beim FC Aarau.

Sollte er aber dereinst definitiv mit Spitzenfussball aufhören – Pascal Schürpf und der SC Obergeissenstein, das scheint zu passen. (mme)