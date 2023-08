Chaoten Polizei muss wegen Fussballspielen im ganzen Kanton Luzern alle Posten schliessen Nächste Woche bleiben die Polizeiposten im Kanton Luzern während drei Tagen geschlossen. Grund ist die hohe Belastung der Polizei – wegen anstehenden Fussballspielen.

Polizeieinsatz beim Heimspiel des FC Luzern gegen Djurgardens IF. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 3. 8. 2023)

Die Luzerner Polizei muss nächste Woche vorübergehend sämtliche Polizeiposten im Kanton Luzern schliessen. «Diese spezielle Massnahme ist den Fussballspielen des FC Luzern geschuldet», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Nötig wird die Massnahme, um die Sicherheit an den Meisterschaftsspielen sowie zusätzlich bei den Spielen des FC Luzern in der Qualifikation zur Conference League zu gewährleisten. Es seien grosse Polizeiaufgebote notwendig, heisst es in der Mitteilung. Das Korps der Luzerner Polizei, das bei den internationalen Spielen zudem auf die Unterstützung aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat zählen dürfe, sei durch diese zusätzlichen Einsätze personell ausserordentlich stark belastet, heisst es weiter.

Aus diesem Grund müssen im Kanton Luzern flächendeckend die Polizeiposten von Mittwoch, 16. August, bis Freitag, 18. August, geschlossen bleiben. Der Polizeiposten Hirschengraben in der Stadt Luzern bleibt am Mittwochvormittag, 16. August (8.30 bis 11.30 Uhr), sowie am Freitag, 18. August, geöffnet. Die Hauptposten in Ebikon, Emmen, Hochdorf, Kriens, Schüpfheim, Sursee und Willisau sind am 16. August von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Mit diesen Massnahmen könnten die übrigen polizeilichen Leistungen im Kanton Luzern, insbesondere die sichtbare Präsenz, die Patrouillentätigkeit und die Interventionen im Ereignisfall, in allen Polizeiregionen aufrechterhalten werden. Die Polizei ruft in Erinnerung, dass sie rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit sei. In dringenden Fällen sei die Polizei unter der Notrufnummer 117 erreichbar. Für kleinere Anzeigen stehe auch der Onlineposten www.suisse-epolice.ch zur Verfügung.

Schliessung der Posten führt zu Kritik

Bereits im vergangenen Sommer musste die Luzerner Polizei 22 der 32 Polizeiposten während zweieinhalb Monaten schliessen. Dies führte im Kantonsrat von links bis rechts zu Kritik. Die Polizei begründete dies damals mit vielen interkantonalen Einsätzen sowie Grossveranstaltungen im Kanton Luzern, welche Kräfte binden würden. (rem)