Fussballchaoten Nach Schlägerei zwischen FCL- und FCB-Fans beim Rathausquai: Zwei Luzerner stehen vor Gericht Weil sie sich vor einem Super-League-Spiel geprügelt haben sollen, mussten sich ein 22-Jähriger und sein sechs Jahre älterer Kollege vor dem Luzerner Bezirksgericht verantworten. Sie beteuerten ihre Unschuld.

45 Sekunden, rund 30 vermummte Männer, etliche Faustschläge und Fusstritte. Mehrere fallen zu Boden, einer bleibt nach einem Tritt an den Kopf liegen. Am 28. November 2021 kam es vor dem Super-League-Spiel Luzern gegen Basel zu einer Schlägerei zwischen Fans. Und zwar kurz nach dem Mittag auf dem Rathausquai – unter anderem vor den Augen von Besuchenden des Restaurants Da Ernesto, wie ein kursierendes Video zeigt.

Auf der Suche nach den Schuldigen schwärmte die Polizei aus. Im Vögeligärtli traf sie unter anderem auf zwei FCL-Fans, die sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Luzern verantworten mussten. Beide werden des Landfriedensbruchs beschuldigt, sie sollen in die Ausschreitung verwickelt gewesen sein. Die Beweise: zwei Mundschutze sowie eine Sturmhaube.

Kein Ultra, sondern ein friedlicher Fan

Die Anwältin des Älteren, ein heute 28-Jähriger, verglich das Vorgehen der Polizei mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. «Es kann ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie sich zunächst an jeden Strohhalm klammert, um Flüchtige zu finden.» Nur stütze sich die Staatsanwaltschaft nun allein auf einen solchen Strohhalm, der für eine Verurteilung nicht ausreiche.

Überhaupt sei ihr Mandant ein friedlicher Fan. «Er ist zwar oft an Fussballspielen anzutreffen und manchmal auch im Fanlokal Zone 5, Auseinandersetzungen mit anderen Fans geht er aber aus dem Weg.» So sei er denn auch am besagten Spieltag vom Bahnhof kommend auf dem Weg zum Fanlokal am Bundesplatz gewesen, um beim Fanmarsch mitzulaufen. Auf der anderen Flussseite habe er sich gar nicht aufgehalten.

Denselben Ablauf schilderte der Anwalt des ebenfalls angeklagten 22-Jährigen. Zudem argumentierte die Verteidigung in beiden Fällen damit, dass der Zahnschutz ihrer Mandanten nur eine Sicherheitsmassnahme für den Notfall gewesen sei. Schliesslich würden FCL-Fans bei heiklen Spielen immer wieder von gegnerischen Fans angegriffen, insbesondere bei Hochrisikospielen wie jenem am 28. November 2021. Die Sturmhaube, die der Jüngere mit sich trug, erklärte sein Anwalt damit, dass es für viele Fans normal sei, eine solche im Stadion zu tragen. Sei es, um Geschlossenheit zu demonstrieren oder um unerkannt Pyros zu zünden.

Den verlangten Freisprüchen stehen eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Busse von 900 respektive 1000 Franken sowie bedingte Geldstrafen von 40 Tagessätzen zu je 90 beziehungsweise 100 Franken gegenüber. Zudem sollen die Männer die Verfahrenskosten von je 530 Franken zahlen. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.

«Das Ganze ist unfair und belastend»

Die Beschuldigten selbst redeten an der Verhandlung kaum, die Fragen des Richters liessen sie unbeantwortet. Seine Verschwiegenheit erklärte der Ältere am Schluss damit, dass er zu seinen Aussagen im Dezember 2021 nichts zu ergänzen habe. Er betonte jedoch: «Ich hatte keine Schlägerei und habe mich auch nicht an einer Zusammenrottung beteiligt.»

Auch der Jüngere machte von seinem Recht vom letzten Wort Gebrauch. «Ich bin ein sehr aufrichtiger Mensch», beteuerte er. Und zählte auf, warum er ein vorbildlicher Bürger sei – angefangen vom geleisteten Militärdienst bis zum pünktlichen Zahlen der Rechnungen. «Für mich ist das Ganze einfach unfair und belastend. Aus heiterem Himmel werde ich für etwas beschuldigt, das ich nicht gemacht habe. Und das nur, weil ich an einen FCL-Match gehen wollte.»