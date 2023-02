Gastbeitrag Amoklauf in Menznau bleibt unvergessen Yvonne Schärli war Luzerner Justizvorsteherin, als der Amoklauf in Menznau die Welt erschütterte. Sie erinnert sich zurück. Yvonne Schärli Drucken Teilen

Yvonne Schärli. Bild: Dominik Wunderli

Wenn ich an meine Zeit als Regierungsrätin zurückdenke, sind drei Ereignisse ganz zentral. Der Vierfachmord in Escholzmatt 2004, die Unwetter 2005, bei denen zwei Feuerwehrleute bei einem Einsatz in einem Hangrutsch in Entlebuch umkamen, und der Amoklauf in Menznau. Überall war das Leid unermesslich.

Die Nachricht der Tat in Menznau erreichte uns an jenem Mittwochmorgen in der Geschäftsleitungssitzung des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Zuerst herrschte Ungläubigkeit, dann Bestürzung und Betroffenheit. Das ist einer dieser Momente, in denen alles andere unwichtig wird. Ich habe sofort meine Regierungskollegen und die Staatskanzlei informiert. Und natürlich ist es auch ein Moment, in dem plötzlich viele Leute – Interne, Externe und Medien – Informationen wollten, die wir selber zu diesem ersten Zeitpunkt auch nicht hatten.

Die folgenden Stunden waren davon geprägt, sich ein konkretes Bild über die Abläufe und die Anzahl der Opfer zu verschaffen. Aber: Bei einem Vorfall wie diesem ist klar geregelt, dass im Moment der Intervention die Polizei die Informationshoheit hat. Danach übernimmt gemäss Strafprozessordnung die fallführende Staatsanwaltschaft. Die Politik kann und soll nichts zur Sache sagen, ausser die tiefe Betroffenheit auszudrücken und den betroffenen Gemeinden Unterstützung anzubieten.

Am Freitag besuchte eine Delegation des Regierungsrats den Gemeinderat Menznau und bot ihm ihre Hilfe an. Der Schock sass auch 36 Stunden nach der Tat noch sehr tief. Zugleich war der Gemeinderat nicht nur mit Fragen der Medien konfrontiert, sondern auch damit, dass einzelne Medienvertreter die Angehörigen der Opfer oder bekannte Persönlichkeiten teilweise bedrängten. Wir haben unterstützend und in enger Absprache mit dem Gemeinderat die Aufbahrungshalle polizeilich bewachen lassen und die Präsenz an den Gedenkfeiern und Beerdigungen relativ hoch gehalten, um die Familien und die Gemeindebehörden abzuschirmen.

Als ich 2015 von meinem Amt zurücktrat, wollten die Medien von mir wissen, wie meine zwölf Jahre als Regierungsrätin gewesen waren. Unweigerlich sprach ich über Escholzmatt, Entlebuch und Menznau. Selbstverständlich war ich immer darauf vorbereitet gewesen, dass tragische Dinge während meiner Amtszeit passieren könnten. Und doch hatte ich die unerschütterliche Hoffnung, dass dies nicht eintreten wird. Dermassen tragische Ereignisse kann man nicht vergessen.