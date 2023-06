Gastronomie «Stilvolle Atmosphäre» und «einmalige Lage»: An diesen Zentralschweizer Orten lässt es sich besonders schön heiraten An den Swiss Location Awards können die Zentralschweizer heuer überzeugen. Gerade im Bereich Hochzeitlocations finden sich besonders viele Vertreter.

Hier wird fleissig geheiratet: Das Hotel Vitznauerhof. Bild: Nadia Schärli

In und um Luzern lässt es sich offenbar besonders gut und schön heiraten: Das zumindest verrät der Swiss Location Award 2023. So befinden sich in der Kategorie «Herausragend» gleich neun Locations aus Luzern und Umgebung.

Das beste Luzerner Resultat mit 9.3 von 10 Punkten erzielte dabei das Hotel Vitznauerhof. Gelobt wurden unter anderem die «einmalige Lage», die «stilvolle Atmosphäre» sowie die freundlichen Gastgeber. Die Auszeichnung sorgt bei den Verantwortlichen für Freude – sie zeige, dass die Arbeit geschätzt wird, wie das Hotel auf seiner Website festhält. «Das motiviert uns, auch weiterhin bei jedem Anlass unser Bestes zu geben, damit unsere Gäste einen unvergesslichen Aufenthalt bei uns erleben können», so der Vitznauerhof.

Dieselbe Punktzahl geht zudem an das Bürgenstock Resort mit «einmaliger Lage, feinem Essen und moderner Ausstattung». 9.2 Punkte erreichen derweil die Villa St. Charles Hall aus Meggen, wo insbesondere die einzigartige Architektur hervorgehoben wird, sowie das Park Hotel Vitznau und das Wasserschloss Wyher in Ettiswil. Die Auszeichnung freue das Team «ausserordentlich», wie das Wasserschloss in einer Mitteilung festhält. Ebenfalls erwähnt wurden das Schlössli Utenberg in Luzern und das Hotel Himmelreich.

Verliehen wird der Award durch das Portal «eventlokale.ch». Dabei entscheiden 58’394 Veranstalter, Besucher sowie eine unabhängige Fachjury über das Ranking. Insgesamt umfasst die Kategorie «Herausragend» 31 Lokalitäten. (lga)

Nebst den Hochzeitslocations wurden weitere Orte unter die Lupe genommen. Hier alle Zentralschweizer, die es in den jeweiligen Bereichen in die Kategorie «Herausragend» geschafft haben:

Meetinglocations Berglodge 37, Altdorf

Frutt Resort, Melchsee-Frutt

Culinarium Alpinum Stans

Tagungslocations Stoos Lodge, Stoos

Kempinski Engelberg

Kongresslocations KKL Luzern

Hotel Sempachersee, Nottwil

Eventräume Vinothek Hauser, Luzern

Tramhüsli Bistro/Bar, Emmenbrücke

Eventlocations Das Morgen, Vitznau

Freiruum, Zug

Eventhallen Chollerhalle Zug

Erlebnislocations Oana, Ebikon

Ramseier Erlebniswelt, Sursee

Das Zelt, Luzern

Rigi Bahnen, Weggis

Genusslocations Magdalena, Rickenbach bei Schwyz

Reussbad chez Thomas, Luzern

Schlüssel Beckenried

Bacio della Mamma, Luzern

The Chedi Andermatt

Engel Stans

Golf Stubli, Engelberg

The Swiss House, Andermatt

Stiefels Hopfenkranz, Luzern

Restaurant Franz, Luzern

Restaurant Moosmatt, Luzern

UniQuisine Atelier, Stansstad