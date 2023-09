Gastronomie Zermatter Edelskihütte kommt als temporäres Restaurant nach Luzern Luzern erhält ein neues Restaurant – zumindest temporär. Im Zentrum stehen Spezialitäten aus dem Wallis.

Die Bergbeiz Chez Vrony mitten in der Zermatter Bergwelt. Bild: zvg

Die Bergbeiz Chez Vrony aus Zermatt ist vom 9. November bis 4. Februar als Pop-up-Restaurant in der Villa Schweizerhof am Vierwaldstättersee zu Gast. Geführt wird das Restaurant vom Hotel Schweizerhof, welches auch die Villa Schweizerhof an der Haldenstrasse betreibt. Initiiert hat das Projekt Schweizerhof-Hoteldirektor Roman Omlin. «Wir freuen uns, dass Zermatt temporär etwas näher an Luzern rückt», lässt sich Omlin in einer Mitteilung zitieren.

Das «Chez Vrony» liegt auf 2100 Metern über Meer direkt an einer Skipiste mit Sicht auf das Matterhorn und gehört zu den absoluten Topadressen in Zermatt. Die Küche hat 14 Gault-Millau-Punkte. Gastgeberin Vrony Cotting-Julen wurde 2022 als «Gastgeberin des Jahres» ausgezeichnet und bringt seit 42 Jahren jeden einzelnen Gast persönlich an den Tisch.

Bei «Chez Vrony» kehrten schon die Royals ein. Video: Reportagemagazin +41

Sowohl die Villa Schweizerhof unter Leitung von Küchenchef Marcel Ineichen als auch das «Chez Vrony» mit Küchenchef Alain Kuster verfolgen dasselbe kulinarische Konzept: Die Zutaten der beiden Restaurants stammen ausschliesslich aus der Schweiz – grossmehrheitlich sogar aus der Region. So geniesst man in Luzern schon bald den legendären «Vrony Burger», das «Rinds Ribeye Teriyaki» oder die Berggeisskäse-Ravioli aus der Chez-Vrony-Küche, gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Garten. (rem)