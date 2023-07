Gebiet Höhronen Klare Regeln für Mountainbiker im Kanton Schwyz Im Gebiet Höhronen bei Biberbrugg wird untersucht, wie sich Bike-Trails und Natur vereinbaren lassen.

Lange Zeit herrschte im Höhronen-Wald bei Biberbrugg ein Katz- und Maus-Spiel zwischen Mountainbikern und der Korporation Wollerau. Die Biker hatten illegale Trails angelegt – zum Schaden der Natur. Anstatt Verbote gab es aber einen runden Tisch. Daraus entsprangen vier offizielle Trails mit klaren Regeln.

Fünf grosse Infotafeln unter anderem an den Eingängen der Trails zeigen eine Karte des Gebiets – violett eingezeichnet sind die vier Korridore, in denen sich die offiziellen Natur-Trails befinden. Daneben sind die Regeln für die Benutzung der Mountainbike-Strecken aufgeführt. Diese Infotafel mahnt zu Rücksicht und erinnert an das Fahrverbot der Trails im Winterhalbjahr. Grün heisst «Go», Rot bedeutet «No». Auf den so bezeichneten Strecken ist das Fahren auch in der schneefreien Jahreszeit strikte verboten.

Mit Befragung Bedürfnisse der Biker erfassen

Neben Messungen der Nutzung führt die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in den nächsten Monaten zudem eine anonyme Befragung durch. Die Befragung wird auch von der Korporation Wollerau und dem Kanton Schwyz mitgetragen.

Ziel der Befragung ist laut Adrian Hochreutener, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe, die Bedürfnisse der Biker am Höhronen zu erfassen und herauszufinden, ob die Trails bekannt und die aufgestellten Infotafeln informativ sind. Zudem möchte die Forschungsgruppe erkunden, welche Typen von Bikerinnen und Bikern im beliebten Naherholungsgebiet unterwegs sind. «Wir versuchen mit dieser Arbeit, die Trails zu verbessern und Erkenntnisse für andere Regionen zu gewinnen», so Hochreutener. Wer im Wald nicht auf das Team der ZHAW trifft, kann auch über einen QR-Code mitmachen – dieser findet sich auf Plakaten vor Ort oder auf Flyern.