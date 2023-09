Geiss/Wolhusen Polizeihunde Kyro und Rusty verfolgen Dieb über mehrere Kilometer – und stoppen ihn in einem Waldstück Die Luzerner Polizei hat bei Wolhusen einen Autodieb festgenommen. Massgeblich am Erfolg beteiligt: die beiden Polizeidiensthunde Rusty und Kyro.

Die beiden Polizeihunde Kyro (links) und Rusty verfolgten den Dieb über mehrere Kilometer. Bilder: Luzerner Polizei

Die beiden Polizeihunde Rusty und Kyro haben in Wolhusen einen Autodieb aufgespürt. Dieser war Anwohnern in Geiss aufgefallen, als er am frühen Dienstagmorgen um parkierte Autos herumgeschlichen und in diese eingestiegen war, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Um den Richtung Wolhusen geflüchteten Mann aufzuspüren, setzte die Polizei die beiden Polizeidiensthunde Kyro und Rusty ein.

Sie verfolgten seine Fährte über mehrere Kilometer durch private Gärten und ein Waldstück, wo der Dieb dann von Rusty gestoppt werden konnte, wie die Polizei schreibt. Der mutmassliche Dieb ist 29 Jahre alt und stammt aus Algerien. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (tos)