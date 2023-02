Gelfingen/Sursee Mit über zwei Promille im Blut: 71-Jähriger baut Selbstunfall Am Wochenende ist es im Kanton Luzern zu zwei Selbstunfällen gekommen. Ein 71-jähriger Lenker wurde leicht verletzt.

Die Luzernerstrasse war für die Bergungsarbeiten zwei Stunden gesperrt. Bild: Luzerner Polizei (Gelfingen, 5. Februar 2023)

In der Nacht auf Sonntag, 1.30 Uhr, kam ein 71-jähriger Autolenker eingangs Gelfingen von der Strasse ab. Er fuhr gegen zwei Leitpfosten, einen Wegweiser, einen Kandelaber und schliesslich noch in einen Zaun, wie Staatsanwaltschaft Luzern am Montag schreibt. Der Mann war stark alkoholisiert (2,02 Promille). Beim Unfall wurde er leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 30’000 Franken. Die Polizei hat dem Mann den Führerausweis abgenommen. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Die Luzernerstrasse war daher für zwei Stunden gesperrt.

Das Auto kam auf der Böschung zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Sursee, 5. Februar 2023)

Ein zweiter Selbstunfall ereignete sich gleichentags, kurz vor 20.30 Uhr, auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof Sursee. Eine Autofahrerin durchbrach dabei mit dem Auto auf dem Parkplatz einen Holzzaun und fuhr gegen eine Plakathalterung. Die Lenkerin blieb unverletzt. Die Unfallursache wird abgeklärt. (zim)