Gemeindenachricht Dagmersellen verleiht Kulturbatzen – Workshop zu Strassenraumgestaltung

Der Dagmerseller Gemeinderat hat den Kulturbatzen 2022 an den Verein Kulturgselle Dagmersellen verliehen. Der Preis ist mit der jeweiligen Jahreszahl in Franken dotiert, also 2022 Franken. Die Kulturgselle wurden 2015 gegründet und organisieren verschiedene kulturelle Anlässe im Dorf. Die Preisübergabe fand am vergangenen Wochenende statt.

Die Gemeinde Dagmersellen lädt zum zweiten Workshop zur Strassenraumgestaltung in Zusammenhang mit der Sanierung der Bushaltestelle Löwen und der Petition «Tempo 30 Dorfstrasse Dagmersellen». Der Workshop findet am 26. Januar von 19 bis 22 Uhr im Saal des Gasthauses Löwen statt. Alle Interessierten sind eingeladen. Der erste Workshop wurde im vergangenen Oktober durchgeführt. (chm)