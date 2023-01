Gemeindenachricht Der Gemeindeschreiber von Schötz geht

In Schötz steht nach 33 Jahren ein Wechsel beim Amt des Gemeindeschreibers an. Wie die Gemeinde mitteilt, wird Urs Amrein per Ende August 2023 in den vorzeitigen Ruhestand treten. Amrein habe seit 1990 an rund 1000 Sitzungen des Gemeinderats teilgenommen. «In all diesen Jahren hat er die ­Gemeindeverwaltung engagiert und umsichtig geführt und die Entwicklung der Verwaltung ­dabei stark mitgeprägt.»

Neue Nordic-Walking-Lektionen

Pro Senectute bietet in Schötz Nordic-Walking-Lektionen an. Interessierte ab 60 Jahren können an einer Schnupperlektion teilnehmen. Treffpunkt ist jeweils dienstags am Grillplatz an der Luther um 9 Uhr. Barbara Balzan-Dällenbach gibt weitere Informationen (062 758 30 10). (chm)