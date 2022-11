Gemeindenachricht In Schwarzenberg nimmt die Verschuldung zu

Aufgrund der hohen Investitionen von 5,39 Millionen Franken wird die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2023 zunehmen. Dies sei jedoch vertretbar. Denn wie der Gemeinderat betont, weist Schwarzenberg als kleine Gemeinde «naturgemäss hohe Investitionsspitzen auf». Die bevorstehenden Investitionen seien aber zeitlich so geplant, damit sie finanziell tragbar sind. Für das kommende Jahr rechnet der Gemeinderat mit einem Jahresgewinn von 73 342 Franken bei einem Gesamtaufwand von 1,88 Millionen Franken. In den kommenden Jahren werden hingegen negative Ergebnisse erwartet, der Steuerfuss soll jedoch bei 2,1 Einheiten bleiben. Die Gemeindeversammlung befindet am 23. November über das Budget. (chm)