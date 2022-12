Gemeindenachricht In Wauwil bleibt der Steuersatz unverändert

Das Bevölkerungswachstum in der Gemeinde Wauwil ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen kann die Gemeinde von höheren Steuereinnahmen profitieren, zum anderen entstehen Mehrkosten in den Bereichen Bildung sowie Gesundheit und Soziales. Der Gemeinderat betont, die Gemeinde stehe dank eines Eigenkapitals von rund 17,6 Millionen Franken auf solidem Fundament, doch müsse man in den kommenden Jahren «von der Substanz zehren». Für das kommende Jahr budgetiert die Gemeinde einen Aufwandüberschuss von 347000 Franken bei einem Gesamtaufwand von rund 16,436 Millionen Franken. Der Steuersatz soll vorerst gleich bleiben, wegen hoher anstehenden Investitionen – für 2023 knapp zwei Millionen Franken – muss der Steuersatz aber «im Auge behalten werden».

Neue Co-Schulleitung

Irene Müller übernimmt ab dem 13. Februar die Führung der Kindergärten und der 1. bis 4. Primarschule in Wauwil. Die 55-Jährige wird bis im Sommer die Schule mit Ursula Matter leiten. Anschliessend wird der 47-jährige Reto Flückiger von Ursula Matter als Co-Schulleiter übernehmen. (chm)