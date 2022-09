Gemeindenachricht Inwil will Schule ausbauen

In Inwil steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler an, die Platzverhältnisse in den bestehenden Schulhäusern sind jedoch beschränkt. Der Gemeinderat und die Bildungskommission schlagen deshalb vor, das Schulhaus Rägeboge 2 in Richtung Norden zu verlängern. Dadurch könnten die benötigten Klassenzimmer und vier Gruppenräume sowie Nebenräume geschaffen werden, heisst es im aktuellen Info-Blatt der Gemeinde.

Zudem könnte ein Lift eingebaut und so der barrierefreie Zugang hergestellt werden. Eine Erweiterung würde rund 3,5 Millionen Franken kosten. Geplant ist, der Gemeindeversammlung vom 28. November einen Planungs- und Baukredit zu beantragen.

Strom-Messgerät leihen

In der Gemeinde Inwil besteht die Möglichkeit, ein Strom- Messgerät für einige Tage auszuleihen. Mit dem Gerät können Energiesünder im Haushalt eruiert werden, beispielsweise elektronische Geräte, die im Standby-Modus unnötig Strom verbrauchen, wie die Gemeinde mitteilt. Für die Ausleihe ist ein Depot von 50 Franken nötig.