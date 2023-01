Gemeindenachricht Priska van de Giesen-Fuchs ist neue Gemeinderätin in Schwarzenberg

In stiller Wahl wurde am Montag Priska van de Giesen-Fuchs (FDP) als neues Mitglied des Gemeinderates von Schwarzenberg gewählt. Sie ersetzt Anita Aregger, die für das Ressort Soziales zuständig ist und per 31. März 2023 zurücktritt. Priska van de Giesen wird ihr Amt am 1. April antreten.