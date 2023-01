Gemeindenachricht Strasse in Wikon wird gesperrt – neues Mitglied in der Kommission zur Förderung der Biodiversität

Am 14. und 15. Januar kommt es zwischen 20 Uhr samstags und 3 Uhr morgens am Sonntag zu einer Strassensperrung in Wikon. Grund ist der Pflotschmusball der Guggenmusik Wegere Pflotscher. Die Sperrung betrifft die Bahnhofstrasse auf dem Abschnitt Kreuzung Luzernerstrasse/Bahnhofstrasse bis zur Kreuzung Industriestrasse/Bahnhofstrasse. Fahrzeuge, die von Brittnau kommen, werden über die Industriestrasse umgeleitet.

Neues Mitglied

In der Kommission zur Förderung der Biodiversität in Wikon kommt es zu einem Wechsel. Hanspeter Stöckli hat per Ende 2022 seine Demission eingereicht, wie die Gemeinde mitteilt. An seiner Stelle wird künftig Andrea Huth Hasler in der Kommission wirken. (chm)