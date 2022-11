Gemeindenachricht Triengen setzt auf Betreuungsgutscheine

Die familienergänzende Kinderbetreuung gewinne auch in Triengen an Bedeutung. Deshalb möchte der Gemeinderat Betreuungsgutscheine einführen, schreibt er in der Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 28. November. Die Stimmberechtigten entscheiden dann auch über das Budget 2023. Dieses sieht bei einem Gesamtaufwand von 27,4 Millionen Franken einen Verlust von rund 893 000 Franken vor. Insgesamt fallen Investitionen von 3,9 Millionen Franken an. Der Steuerfuss soll bei 1,8 Einheiten bleiben. Weil aber auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss und ein Neubau des Schulhauses Hofacker samt Dreifachturnhalle nötig werden, plant der Gemeinderat, den Steuerfuss ab 2027 auf 1,90 Einheiten zu erhöhen. (chm)