Gemeindenachricht Vakanzen in den Kommissionen und Baustart beim Kreisel Grundmatt

Sowohl in der Bildungskommission als auch in der Umwelt- und Energiekommission sind Sitze freigeworden. Roger Marfurt hat per Ende Schuljahr 2022/23 seinen Rücktritt aus der Bildungskommission eingereicht. Die Parteien können dem Stadtrat einen Vorschlag für die Wiederbesetzung unterbreiten. Interessierte dürfen sich direkt bei der Stadtkanzlei melden. Der vakante Sitz in der Umwelt- und Energiekommission nach dem Austritt von Pius Schwarzentruber konnte noch nicht wieder besetzt werden. Gesucht wird eine Person, die sich mit entsprechenden Themen vertieft auseinandersetzen möchte. Für Auskünfte steht die Kommissionspräsidentin, Stadträtin Sabine Büchli-Rudolf, zur Verfügung (sabine.buechli@willisau.ch).

Ende März sollen voraussichtlich die Bauarbeiten um den Kreisel Grundmatt starten. Das teilt der Projektleiter der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern mit. Dies, nachdem der Bau ursprünglich bereits für das Jahr 2020 geplant gewesen war. Da die Stadt Willisau die Wydenmattstrasse im Jahr 2021 für den künftigen Anschluss an den neuen Kreisel verlängert hat, eröffneten sich für das Projekt neue Möglichkeiten der Verkehrsführung. Das wirke sich positiv auf die geplante Bauzeit aus. Die Zufahrt zum Gewerbe sowie zu den Einkaufszentren kann während der gesamten Bauzeit gewährleistet werden. (chm)