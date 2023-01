Gemeindenachricht Wechsel in Controllingkommission der Stadt Sursee

In der Controllingkommission der Stadt Sursee kommt es zu zwei Abgängen. Präsident Roland Bieri gibt sein Amt laut einer Mitteilung der Stadt Sursee per Ende Februar 2023 ab. Zudem verlässt Stephan Koller per Ende Juni 2023 die Controllingkommission. Die Ersatzwahlen finden am 14. Mai statt. (chm)