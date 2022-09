Gemeindenews «Chöubi 2022» in Egolzwil – Gemeinde lädt zum Znüni

Die traditionelle «Chöubi» in Egolzwil findet am Wochenende vom 15./16. Oktober nach den Herbstferien statt. Wie der Gemeinderat mitteilt, laufen derzeit die Vorbereitungen. Detaillierte Informationen wird es auf dem «Chöubiflyer» geben, der Ende September in alle Haushaltungen zugestellt wird.

Lockere Gespräche sowie das Kennenlernen der Behörden und Mitarbeitenden der Gemeinde stehen am nächsten Bevölkerungsanlass im Vordergrund. Der Gemeinderat von Egolzwil lädt daher am 26. September von 9 bis 10.30 Uhr zu einem «Zn9i» ein, heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde.