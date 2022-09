Gemeindenews Schötz: Gemeinderat will Digitalisierung fördern ++ Rücktritt aus Kommission ++ Kilbi findet statt

Der Gemeinderat will die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung Schötz weiter voran treiben. Dafür hat er beschlossen, die Arbeitsgruppe Digitalisierung zu gründen. In dieser Gruppe wirken Melanie Hirsiger, Iris Canton, Tamara Vogel und Regula Lötscher mit, heisst es in einer Mitteilung.

Per 30. Juni ist Meinrad Hodel als Mitglied aus der Bildungskommission zurückgetreten. Da die Kommission gemäss Gemeindeordnung aus dem Präsidium und drei bis vier weiteren Mitgliedern sowie dem für das Ressort Bildung verantwortlichen Gemeinderat besteht, hat die Kommission beschlossen, zurzeit auf die Wiederbesetzung des Sitzes von Meinrad Hodel zu verzichten. Seine Arbeiten werden auf die verbleibenden Kommissionsmitglieder verteilt, heisst es in einer Mitteilung.

Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause freuen sich die Gemeinde Schötz und die Vereine, dass die Schötzer Kilbi wieder durchgeführt werden kann. Laut einer Mitteilung findet diese vom 23. bis 25. September statt.