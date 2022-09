Gemeindenews Werthenstein: Gemeindeschreiberin gewählt ++ Rücktritt aus Kommission

Per 1. November übernimmt Maria Stadelmann aus Escholzmatt das Amt als Gemeindeschreiberin in Werthenstein. Die 28-Jährige wurde nun vom Gemeinderat gewählt. Sie wird ihre neue Stelle am 17. Oktober antreten. Dies als Nachfolgerin von Peter Helfenstein, der per Ende Oktober aufhört.

Markus Steiner (Mitte) tritt aus der Controllingkommission zurück. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 findet an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022 statt. Nominationen sind der Gemeindeverwaltung bis am 15. Oktober einzureichen.