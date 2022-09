Gemeindenews Wikon rüstet auf LED um – Richtlinien für Pachtland

Die Gemeinde Wikon startet mit der Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Leuchten. Die Umsetzung erfolgt durch die CKW und wird in mehreren Etappen vorgenommen, heisst es im aktuellen «Wiigger Blättli». Die Arbeiten starten Ende September in folgenden Strassen: Adelboderallmend, Altikematte, Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse, Dorfstrasse, Industriestrasse, Lindenmattweg, Michelsmatte, Träyermatte und Unterführung Höchmattstrasse. Dank der LED-Leuchten können laut Mitteilung die Einsparungen für Betrieb und Unterhalt nach der vollständigen Umrüstung rund 10 000 Franken betragen.

Der Gemeinderat hat erstmals Richtlinien für die Vergabe von Landwirtschaftsland der Gemeinde erarbeitet. Dabei soll neu ein Punktesystem zur Anwendung kommen, um eine möglichst faire Entscheidung zu treffen. Mehrere Teilkriterien werden mit eins bis drei, respektive fünf Punkten bewertet. So beispielsweise, ob Pächterinnen und Pächter bisheriges Pachtland in ähnlicher Grösse abgeben mussten, ob sie an die Pachtlandfläche angrenzendes Land bewirtschaften oder ihr Betriebszentrum in der Nähe des Pachtlandes liegt. Mit dem Punktesystem will der Gemeinderat für mehr Transparenz bei der Vergabe von gemeindeeigenem Pachtland sorgen. Die Vergabe sei in den vergangenen Jahren leider konfliktbehaftet gewesen und habe bei einigen Pächtern für Unmut gesorgt, teilt die Gemeinde mit.