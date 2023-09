Kanton Luzern Reiden verzichtet nun doch auf Rückzonung von weiteren Bauparzellen Noch im Mai wollte eine Mehrheit an der Gemeindeversammlung weitere Parzellen aus der Bauzone entfernen. Nun hat das Stimmvolk diesen Entscheid widerrufen. Der Gemeinderat warnte vor Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe.

Die Gemeindeversammlung in Reiden vom Montagabend wurde mit Spannung erwartet. Denn die Rückzonungen, die die Gemeinde auf Geheiss des Kantons durchführen muss, sorgen weiter für Zündstoff. An der Gemeindeversammlung von Ende Mai wurden sämtliche Einsprachen gegen die Rückzonungen gutgeheissen. Mehr noch: Eine weitere Einsprache verlangte die Rückzonung weiterer Parzellen im Gebiet Weihermatt, die von der Gemeinde nicht als Rückzonungsflächen vorgeschlagen worden waren. Auch diese Einsprache fand eine Mehrheit bei der Stimmbevölkerung.

Die Gemeindeversammlung in Reiden. Bild: Dominik Weingartner (11. 9. 2023)

Der Gemeinderat fasste somit den Auftrag, sich zu dieser Umzonung zu positionieren. In seinen Augen müsste eine Ortsplanungsrevision angestossen werden, es würde sich dabei aber nicht um eine Rückzonung, sondern um eine Ausscheidung aus der Bauzone handeln – mit möglichen Kostenfolgen für die Gemeinde. Der Gemeinderat schrieb in seiner Botschaft, die Gemeinde müsste den betroffenen Grundeigentümern Entschädigungszahlungen in Höhe von bis zu 6 Millionen Franken leisten.

Regierung weist Beschwerden ab

Er beantragte darum, kein entsprechendes Ortsplanungsverfahren anzustossen beziehungsweise, den Entscheid vom Mai zu revidieren. Gegen die Traktandierung des Geschäfts wiederum wurden zwei Stimmrechtsbeschwerden sowie ein Gesuch um den Erlass von vorsorglichen Massnahmen eingereicht. Erst am Freitag hat die Luzerner Regierung einen Entscheid getroffen: Sie wies die Beschwerden sowie das Gesuch mit Auflagen ab, somit konnte die Versammlung am Montagabend über das Traktandum befinden.

Waren im Mai noch über 250 Stimmberechtigte an der Versammlung, wohnten ihr am Montagabend nur noch deren 88 bei. Bereits bei der Frage, ob die Anwesenden auf die Vorlage eintreten wollten, entfaltete sich eine längere Diskussion. Einige forderten genaue Abklärungen, was eine Auszonung die Gemeinde kosten würde, denn auch der Gemeinderat musste einräumen, dass es sich bei den 6 Millionen Franken lediglich um eine eigene Schätzung handelte. Der zuständige Gemeinderat Willi Zürcher betonte, man könne die Kosten noch nicht definitiv abschätzen, da das Entschädigungsverfahren erst nach einer allfälligen Auszonung durchgeführt werden würde.

Naturschutz versus Millionenloch

Einem Antrag auf Nichteintreten stimmten nur 18 Personen zu. Willi Zürcher erklärte zu Beginn der Debatte, die drohende Entschädigung könnte zu «massiven Sparmassnahmen und Steuererhöhungen führen. Das ist aus unserer Sicht nicht vertretbar». Die Einsprecherin, die die Auszonung angestossen hatte, argumentierte mit dem Schutz von Kulturland und der Natur. Doch die Sorgen vor einem Millionenloch in der Reider Gemeindekasse wogen schwerer. Mit 66 Ja- zu 6 Nein-Stimmen folgte die Versammlung dem Gemeinderat.

Die restlichen Geschäfte, das Reglement über die Siedlungsentwässerung, das Reglement über die Wasserversorgung sowie der Vertrag zur Übertragung der öffentlichen Wasserversorgung, waren unbestritten. Einzig zum Sonderkredit über 2,29 Millionen Franken für den Neubau der Strassenentwässerung und der Kanalisation auf der Industriestrasse gab es zahlreiche kritische Rückfragen aus dem Plenum. Die Versammlung stimmte dem Kredit aber trotzdem deutlich zu.