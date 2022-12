Gemeindeversammlung Roggliswiler Gemeinderat besteht ab 2024 aus fünf statt drei Mitgliedern An der Gemeindeversammlung wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung gutgeheissen. Damit kann der Gemeinderat von drei auf fünf Mitglieder erweitert werden.

Dorfansicht der Gemeinde Roggliswil. Bild: Pius Amrein

Die 28 anwesenden Stimmberechtigten haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Roggliswil die Teilrevision der Gemeindeordnung einstimmig angenommen. Die wesentlichste Änderung betrifft dabei den Gemeinderat: So kann das Gremium per Legislaturperiode 2024–2028 von drei auf fünf Mitglieder erweitert werden.

Grund für die Erweiterung ist, dass die Gemeinderatspensen bei weitem nicht ausreichen, um alle Aufgaben zu erfüllen, heisst es in der Botschaft. Dies würden die Zeiterfassung und die Überstundensalden der Gemeinderatsmitglieder zeigen. Aktuell bestehe das Gemeindepräsidium aus einem 20-Prozent-Pensum und die zwei Pensen der Gemeinderäte aus 28 Prozent beziehungsweise aus 20 Prozent. Die Erweiterung von einem Dreier- auf ein Fünfergremium ermögliche eine Neustrukturierung in fünf Pensen von 15 bis 25 Prozent, heisst es weiter.

Dies habe verschiedene Vorteile: So begünstige die Schaffung von niederprozentigen Ressorts einerseits die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was die Rekrutierung von qualifizierten Fachpersonen vereinfache. Andererseits werde eine breitere Meinungsbildung möglich. Weiter können die laufenden Geschäfte besser begleitet, die Stellvertretungen geregelt und die Öffentlichkeitsarbeit gepflegt werden. (fmü)