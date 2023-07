Gemeindewahlen Die Wahltermine für die Amtsdauer 2024 bis 2028 stehen fest Am 28. April werden die neuen Mitglieder von Gemeindebehörden und -parlamenten gewählt.

Die Luzerner Regierung hat die Wahltermine für die neuen Mitglieder von Gemeindebehörden, Gemeindeparlamenten und Korporationsräten festgelegt – sofern Letztere ihre Mitglieder denn an der Urne wählen. Laut einer Mitteilung finden die Neuwahlen für die nächste Legislatur am 28. April 2024 statt, einen Monat später als noch 2020. Wird ein zweiter Wahlgang nötig, so ist er auf den 9. Juni 2024 angesetzt.

Die Wahlvorschläge können für den ersten Wahlgang bis am 4. März um 12 Uhr respektive für den zweiten Wahlgang bis am 2. Mai mittags eingereicht werden. Für die gewählten Politikerinnen und Politiker beginnt die Amtsdauer 2024 bis 2028 im September kommenden Jahres. (lf)