Justiz Unrealistische Fristen, grössere Arbeitslast und verpasste Leistungsziele – Luzerner Gerichte laufen am Limit Strafverfahren ziehen sich zunehmend in die Länge und werden komplexer. Mit dem geforderten Ressourcenausbau bei Polizei und Staatsanwaltschaft verschärft sich der Druck auf die Luzerner Gerichte noch mehr.

Die Schweizer Justiz ist stärker gefordert denn je. Geht es nach einem kürzlich erschienen Artikel im «Tages-Anzeiger», steht sie gar vor dem Kollaps. Die Rede ist von überlasteten Strafverfolgern. Auch im Kanton Luzern fordern Polizei und Staatsanwaltschaft mehr Ressourcen. Die Straffälle nehmen infolge der wachsenden Bevölkerung zu, die Untersuchungen gestalten sich wegen Gesetzesanpassungen zunehmend aufwendiger. Dies schlägt sich letztlich auf die Luzerner Gerichte nieder.

Insbesondere am Kriminalgericht häufen sich die Fälle von Jahr zu Jahr. 2022 gingen gemäss Statistik deren 226 ein, 203 konnten erledigt werden. Angestaut haben sich aber weitaus mehr als nur 23 Dossiers. Die Pendenzen belaufen sich derzeit auf 264 Fälle – das sind fast dreimal so viele wie noch vor fünf Jahren.

So haben sich die Straffälle an den jeweiligen Gerichten in den vergangenen Jahren entwickelt:

Über alle erstinstanzlichen Gerichte hinweg gesehen sind gemäss aktuellsten Zahlen von Ende Juni 413 Strafverfahren offen. Auch dies ist ein markanter Anstieg, denn Ende 2013 waren es noch 187. Bei der zweiten Instanz, dem Kantonsgericht, waren Ende Mai 127 Fälle hängig. Hier ist der Anstieg weniger deutlich – und auch weniger konstant. Zurückgeschaut auf die vergangenen zehn Jahre, waren es 2018, 2019 und 2020 mehr, wobei der Rekord bei 175 Fällen lag.

Urteile werden immer häufiger angefochten

Ein weiteres Phänomen: Erstinstanzliche Strafurteile werden immer häufiger ans Kantonsgericht weitergezogen. Insbesondere auf Stufe des Kriminalgerichts ist die Zunahme massiv. Während es 2012 noch fast jedes dritte Urteil betraf, waren es im vergangenen Jahr bereits 44 Prozent. Bei den Bezirksgerichten hat sich der Anteil angefochtener Urteile im gleichen Zeitraum nur um vier Prozent gesteigert. Welche Partei Beschwerde einlegt, erfassen die Luzerner Gerichte dabei nicht.

Dass die Urteile des Kriminalgerichts öfter als jene der Bezirksgerichte angefochten werden, liegt daran, dass dort die schweren Delikte verhandelt werden und die Strafen entsprechend höher ausfallen. Oder anders ausgedrückt: Es geht um viel mehr.

Doch warum ist die Entwicklung so unterschiedlich? Einen Einfluss könnte der Wechsel der Strafprozessordnung im Jahr 2011 gehabt haben, mit dem die Rechte der Beschuldigten ausgebaut wurden. Denn seither übernimmt der Staat die Kosten der amtlichen Verteidigung in vielen Fällen – Beschuldigte können sich den Weiterzug also auch öfter leisten als vor dieser Regelung und dürften, gerade wenn ihnen eine hohe Strafe droht, zunehmend davon Gebrauch machen.

Der rasante Anstieg der angefochtenen Urteile beim Kriminalgericht hat mutmasslich auch mit dem Inkrafttreten der Ausschaffungsinitiative im Oktober 2016 zu tun. Verüben ausländische Personen ein schweres Delikt, verhängt das Gericht seither in der Regel zusätzlich zur Strafe einen obligatorischen Landesverweis – die Folgen davon wären für viele so einschneidend, dass sie den Entscheid nicht akzeptieren.

Überforderung hat Einfluss aufs Strafmass

Wegen Weiterzügen und weil sie fortlaufend komplexer und aufwendiger werden, nehmen die Gerichtsverfahren immer mehr Zeit in Anspruch. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die durchschnittliche Anzahl Tage ab Eingang des Verfahrens bis zum Versand des Entscheids über alle erstinstanzlichen Gerichte hinweg von 171 zu zuletzt 217 entwickelt. Mittlerweile dauern sie so lange, dass die Frist von maximal 90 Tagen für die Urteilsbegründungen laut Barbara Koch, Generalsekretärin des Luzerner Kantonsgerichts, regelmässig nicht mehr eingehalten werden können. Konsequenzen hat dies per se zwar keine, es zeigt aber die Überforderung.

Lange Verfahrensdauern an sich können jedoch auch einen Einfluss aufs Strafmass haben. Vor allem vor Kriminalgericht wird dies laut Koch vermehrt bei der Beurteilung berücksichtigt. Wie häufig es folglich zu Strafminderungen kommt, wird nicht erfasst. Klar sei hingegen: «Bisher musste in keinem Fall von einer Strafe abgesehen werden, weil ein Verfahren übermässig lange gedauert hat.»

Gründe für die zunehmende Verfahrensdauer gibt es laut Koch mehrere. Unter anderem habe es mit der strikteren Anwendung des Unmittelbarkeitsprinzip zu tun. Heisst: «Die Gerichte sind im Vergleich zu früher viel mehr gehalten, Zeugen, Opfer, Auskunftspersonen und Sachverständige vor Gericht einzuvernehmen.»

Zudem würden Verfahren von Mittäterinnen und Mittätern heute häufiger vereint. Die Folge sei ein «erheblicher administrativer Mehraufwand für teilweise mehrtägige Gerichtsverhandlungen». Auch die bundesgerichtlichen Anforderungen an die Verfahren und Urteilsbegründungen hätten zugenommen; so würden etwa sehr detaillierte Ausführungen zur Strafzumessung verlangt. Auch die Verarbeitung von sehr hohen Datenmengen in komplexen Entsiegelungsverfahren trügen ihren Teil dazu bei. Dieses wird übrigens bald neu geregelt; Koch erwartet dann einen noch grösseren Mehraufwand (siehe Box).

Neue Gesetzesänderungen hören nicht auf Schon jetzt führen Gesetzesanpassungen zu komplexeren und damit auch längeren Verfahren. Ab 2024 treten weitere Änderungen in Kraft. So wird unter anderem das Entsiegelungsrecht neu geregelt. Betroffen ist davon das Zwangsmassnahmengericht. So geht es bei sogenannten Entsiegelungsverfahren insbesondere um Dokumente, Mobiltelefone oder Computer, bei denen sich die Verfahrensbeteiligten gegen eine Einsichtnahme und Verwendung durch die Strafverfolgungsbehörde wehren. Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet dann, was eingesehen werden darf. Dies müssten sie neu innert eines Monats entscheiden. Dabei kann es je nach Verfahren unter Umständen um mehrere Millionen Datensätze gehen. Oft muss auch ein Informatik-Sachverständiger beigezogen werden. Wie sich die Gesetzesrevision in der Praxis auswirkt, kann laut Barbara Koch, Generalsekretärin des Luzerner Kantonsgerichts, noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Sie ist aber davon überzeugt, dass die neue Frist «unrealistisch» ist, und geht von einem weiteren Mehraufwand aus. Denn je kürzer die Frist, desto mehr Personal ist notwendig.

Mitarbeitende sind zunehmend belastet

Die Strapazen der Rechtspflege fordert die Justiz in allen Instanzen heraus. Konkret schlägt sich diese auf die Mitarbeitenden nieder. «Rückmeldungen zeigen, dass der immer höher werdende Fristendruck, die hohe Zahl der Verfahren und auch die inhaltlich immer noch anspruchsvolleren Prozesse die Mitarbeitenden zunehmend belasten», schreibt Koch.

Dass die Situation immer schwieriger werde, zeige sich auch darin, dass die erstinstanzlichen Gerichte seit zwei Jahren ein eigens gesetztes Leistungsziel knapp nicht erreichen. Damit Verfahren innert nützlicher Frist erledigt werden, haben sie den Anspruch, 80 Prozent der eingegangenen Strafprozesse innert eines Jahres abzuschliessen. 2021 konnten jedoch nur 78,7 Prozent erledigt werden, 2022 waren es

79,8 Prozent. «Eine Trendwende ist nicht absehbar», so Koch.

Noch keine Forderungen nach Ressourcenabbau

Eine einfache Lösung, wie die Justiz entlastet werden könnte, gibt es nicht. «Die Problematik ist vielschichtig», so Koch. Während die Verfahren stetig zunehmen und komplexer werden, sind die Ressourcen der Gerichte sowohl personell als auch finanziell begrenzt – und zwar über alle Bereiche hinweg. Zwar sei man bemüht, zuerst interne Lösungen zu finden. «Es können innerhalb der Justiz aber nicht endlos einfach Ressourcen von einem Rechtsgebiet ins andere verschoben werden, ohne dass sich das an einem Ort negativ auswirkt.»

Abgesehen davon befinde sich die Justiz in einem grossen technischen Umbruch, weil in wenigen Jahren ausschliesslich digital gearbeitet werde. «Auch diese Vorbereitungs- und Umstellungsarbeiten stellen eine Herausforderung mit zusätzlichen Arbeiten dar und benötigen zusätzliche Ressourcen.»

Um den Bogen wieder zu den anderen Behörden wie der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu schlagen: Erhalten diese den geforderten Ressourcenausbau, wirkt sich das zeitverzögert wiederum auf die Arbeitslast bei den Gerichten aus, und die Anzahl Fälle steigt erneut an.

Seitens der Luzerner Gerichte gibt es momentan trotz grosser Belastung keine konkrete Forderung nach zusätzlichen Stellen. Doch spätestens dann, wenn die eigenen Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung ausgeschöpft sind, braucht es mehr Personal. Koch warnt schon jetzt: «Steigt die Arbeitslast bei gleichbleibenden Ressourcen, besteht die Gefahr von Leistungsabbau und Qualitätsverlust.»