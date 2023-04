«Geriet in Panik» Mäusebussard nimmt Spaziergängerin ins Visier – das sagt die Vogelwarte Sempach zum Vorfall Plötzlich kreiste ein Mäusebussard über einer Spaziergängerin im Kanton Aargau, unweit der Luzerner Grenze. Der Vogel begann zu kreischen und kam immer näher. Ein Experte der Vogelwarte Sempach sagt, was dahinter steckt.

Ein Mäusebussard jagte einer Spaziergängerin einen ordentlichen Schrecken ein. Symbolbild: Heiri Süess (Allenwinden, 10. 4. 2023)

Damit hatte die 32-Jährige definitiv nicht gerechnet: Bei einem gemütlichen Spaziergang an einem Sonntag bemerkte Leserreporterin Ramona plötzlich, wie über ihr ein angriffslustiger Mäusebussard kreiste. «Ich bemerkte einen kreisenden Schatten auf dem Boden, welcher immer grösser wurde», berichtet sie gegenüber PilatusToday. Ereignet hatte sich der Vorfall im Kanton Aargau, zwischen Lupfig und Windisch, rund 30 Autokilometer von der Luzerner Grenze entfernt.

Der Vogel habe eindringlich zu kreischen begonnen – und sei immer kleinere Kreise geflogen. «Ich fühlte mich hilflos und geriet ein wenig in Panik», erzählt sie weiter. Für Ramona gab es in diesem Moment nur eines: Wegrennen zur nächstgelegenen Unterführung.

Das sagt die Vogelwarte Sempach zum Vorfall

Weshalb bedrohte der Vogel die Spaziergängerin und wie sollte man sich in einem solchen Fall richtig verhalten? Livio Rey von der Vogelwarte Sempach sagt auf Anfrage von PilatusToday: «Meist begnügt sich ein solcher Bussard mit Scheinangriffen. Die Angriffe erfolgen meist von hinten und fast immer nur auf joggende Personen, wogegen Spaziergänger und Velofahrer in der Regel unbehelligt bleiben – doch gibt es auch hier Ausnahmen.»

Kommt eine joggende Person in die Nähe des Nestes oder nahe an einem frisch ausgeflogenen Jungvogel vorbei, würden Altvögel dies als Gefahr wahrnehmen, erklärt der Vogelexperte weiter. Rey gibt Entwarnung: «Ein Bussard möchte die Menschen nicht wirklich verletzen, sondern nur aus dem Gebiet verjagen. Deshalb wird auch von Scheinangriffen gesprochen.» Wegrennen sei in Ordnung, man könne Bussard aber auch direkt anschauen und sich langsam zurückziehen. (pl)