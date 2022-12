Geschenkideen Schenken und dabei etwas Gutes tun: Mit diesen Projekten und Initiativen geht beides Alle Jahre wieder stellt sich die gleiche Frage: Was könnte man Sinnvolles schenken? Wer nach Geschenken sucht, die einem guten Zweck dienen, findet in unserer Übersicht Inspiration.

Caritas Luzern lädt dazu ein, auf Geschenke zu verzichten und das eigene Glück zu teilen. Wie das geht? Zum Beispiel indem man die Gäste, die man ans Weihnachtsfest einlädt, bittet, eine Spende an Caritas zu tätigen, statt ein Geschenk mitzubringen. Das Geld geht dann an Menschen im Kanton Luzern, die sich in schwierigen persönlichen, familiären oder finanziellen Situationen befinden.

Wer seinen Liebsten trotzdem etwas physisches Überreichen möchte, wird vielleicht in den Shops von sozialen Institutionen fündig. Zum Beispiel bei der Wärchbrogg in Luzern, die sich als Schnittstelle auf dem Weg ins Arbeits­leben für Menschen mit einer vorwiegend psychischen Beeinträchtigung sieht. Im Shop finden sich Unikate wie Gruss- und Weihnachtskarten oder handgenähte Chlaussäckli, die von Mitarbeitenden in der hauseigenen Produktion angefertigt worden sind.

Ein ähnliches Angebot findet sich bei der Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben (SSBL) mit Sitz in Emmen. Sie bietet Menschen mit Behinderung einen Lebensplatz, an dem sie wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können. Im Geschenkshop der Stiftung gibt es verschiedenste Produkte zum Kaufen, die in einem der Ateliers der SSBL hergestellt werden: Tee, Salben, Weihnachtskarten, Tassen und mehr.

Im Atelier Rathausen der SSBL wird gemalt. Bild: Jutta Vogel

In Luzerner Asylzentren leben Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Krieg, Terror und Verfolgung verlassen mussten – und 2022 hat sich die Lage wegen des Ukraine-Kriegs weiter zugespitzt. Damit auch diese Leute ein kleines Geschenk erhalten, gibt es die Aktion Luzern Schenkt. Wer sich engagieren will, überweist einen Betrag mit – wenn gewünscht – einer persönlichen Grussbotschaft. Mit dem gespendeten Geld werden dann Geschenke für die Flüchtlinge in den Asylzentren organisiert.

Auch der Luzerner Begegnungsort Hello Welcome an der Bundesstrasse 13 setzt sich für Geflüchtete, Migrantinnen und Einheimische ein – und hält einige soziale Geschenkideen bereit. Etwa ein interkulturelles Dinner mit Wohlschmeckendem aus Afghanistan, Tibet oder Kurdistan. Ausserdem werden Spenden aller Art – Hygieneartikel, Tee, Kaffee, Teigwaren, Öl, Süssigkeiten oder Einkaufsgutscheine, abzugeben im Begegnungsort selbst – schön verpackt im Dezember und Januar Nothilfebezügerinnen und -bezügern im Namen der Spenderinnen und Spender überreicht.

Das Schweizerische Rote Kreuz sammelt ebenfalls jede Weihnachten langhaltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für bedürftige Personen. «2x Weihnachten» heisst die Aktion. Die Idee: Man stellt ein eigenes Paket zusammen oder kauft bei Coop ein bereits zusammengestelltes Spendenpaket für 20 Franken. Zwischen 24. Dezember 2022 und 11. Januar 2023 nimmt die Post das Paket entgegen, von wo es kostenlos zum Schweizerischen Roten Kreuz transportiert wird.

Die Aktion «2x Weihnachten» gibt es seit 25 Jahren. Bild: Severin Bigler

Übrigens: Die LZ-Weihnachtsaktion ist in vollem Gange. Zum 27. Mal sollen mit solidarischen Spenden der Leserinnen und Leser Menschen in der Zentralschweiz, die in Not geraten sind, geholfen werden: zum Beispiel einem Obwaldner Paar mit einem schwerbehinderten Kind oder einem Innerschweizer Senior, der rund um die Uhr für seine demente Schwester da ist. Den Betroffenen soll das zu neuer Zuversicht und einer positiven Zukunftsperspektive verhelfen.