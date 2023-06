Gesetzesrevision Mehr Lohn für Luzerner Kantonsangestellte – und für Regierungsmitglieder Die Minimal- und Maximallöhne der Luzerner Kantonsangestellten sollen steigen. Damit will die Regierung die Konkurrenzfähigkeit des Kantons auf dem Arbeitsmarkt erhalten.

Wer beim Kanton Luzern arbeitet, soll künftig flexibler entlöhnt werden. Bild: Pius Amrein (1. 3. 2023)

Die Löhne beim oberen Führungs- und Fachkader auf der Verwaltung des Kantons Luzern liegen unter dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone. Sie seien bis zu zehn Prozent tiefer, schreibt die Regierung in ihrer Botschaft zur Revision des Lohnsystems der Verwaltung. Bei den Spitzensalären ist der Unterschied noch grösser. So liegt der Maximallohn im Kanton Luzern bei 220'223 Franken, während er im Aargau 294'070 Franken und im Kanton Zürich 284'500 Franken beträgt.

Nun soll der Maximallohn im Kanton Luzern auf 235'869 Franken steigen, was einer Erhöhung um 7,1 Prozent entspricht. Dass in Luzern Handlungsbedarf besteht, hat die Regierung laut ihrer Botschaft ans Parlament schon vor langem festgestellt. Wegen den Sparpaketen in den Jahren 2012, 2014 und 2016 hätten vorgesehene Anpassungen aber «wiederholt zurückgestellt werden müssen».

Personalorganisationen sind gegen flexiblere Löhne

Laut der Regierung soll sich die Festlegung des Lohns auch künftig auf die Kriterien Funktion, Erfahrung, Leistung, bewilligte Mittel sowie interne Quervergleiche und die Lage auf dem Arbeitsmarkt stützen. Das Lohnband und der automatische jährliche Erfahrungsstufenzuwachs sollen aber aufgehoben und die jetzt 15 fixen Erfahrungsstufen flexibilisiert werden. Der Zuwachs an Erfahrung werde neu individuell berücksichtigt und das Lohnband durch eine Tendenzkurve ersetzt.

Die Personalorganisationen und -verbände haben sich in der Vernehmlassung gegen diese Tendenzkurve ausgesprochen. Sie sei zu wenig transparent und lasse Raum für Ungleichbehandlungen und Lohndiskriminierungen. Die Regierung führt die Ablehnung auf die in den Vernehmlassungsunterlagen nur summarisch beschriebene Tendenzkurve zurück. In der Botschaft geht sie deshalb detailliert auf die beabsichtigten Anpassungen ein.

Minimallohn soll auf 4200 Franken pro Monat steigen

Steigen sollen aber nicht nur die Löhne bei den besser Verdienenden. Auch bei den untersten beiden Lohnklassen will die Regierung den Hebel ansetzen. So soll der Minimallohn, der laut Botschaft «in keinem Fall unterschritten werden darf», künftig bei 4200 Franken pro Monat liegen. Aktuell zahlt der Kanton Luzern mindestens 4000 Franken.

Die Revision des Lohnsystems hat auch Auswirkungen auf die Saläre der Regierungsmitglieder, des Staatsschreibers und der Angehörigen des Kantonsgerichts. Ihre Löhne sollen aber weniger stark steigen als jene der Chefbeamtinnen und -beamten. Regierungsrätinnen und -räte erhalten demnach künftig maximal 290'325 Franken oder höchstens 2057 Franken mehr als heute. Ein Mitglied des Kantonsgerichts kommt gemäss dem Vorschlag der Regierung auf höchstens 238'228 Franken pro Jahr.

Der Kantonsrat soll die Botschaft der Regierung im Herbst beraten. In Kraft treten sollen die Änderungen dann am 1. März 2024. Nicht betroffen von der Revision sind die Lehrpersonen. Dieses Lohnsystem werde separat analysiert, um den allfälligen Handlungsbedarf zu bestimmen.

Folgt mehr.