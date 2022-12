Gesetzesrevisionen Luzerner Regierungsrat will deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien Die Luzerner Regierung hat das weitere Vorgehen zu den Gesetzesrevisionen im Bereich Klima und Energie beschlossen. Mit einem ersten Paket soll insbesondere der Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien vorangetrieben werden – dadurch soll auch die Stromversorgungssicherheit verbessert werden.

Bei der Nutzung der Wind- und Solarenergie hat der Kanton Luzern noch Luft nach oben. Hier die Windenergieanlage Feldmoos. Bild: Patrick Huerlimann

Verschiedene Massnahmen im Planungsbericht Klima und Energie sehen eine Änderung von gesetzlichen Grundlagen vor, um das Klimaschutzziel «netto null Treibhausgasemissionen bis 2050» zu erreichen. In einem ersten Paket zu Gesetzesänderungen, welches gemäss Mitteilung der Luzerner Staatskanzlei am Donnerstag in die Vernehmlassung gegeben wird, liegt der Fokus auf einem raschen Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Kanton Luzern und der Verbesserung der Stromversorgungssicherheit.

Regierungsrat Fabian Peter,

Vorsteher Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Bild: Manuela Jans-Koch

«Gerade in der aktuellen energiepolitischen Lage – und im Winter – zeigt sich, wie abhängig die Schweiz von Importen fossiler Energiequellen und Strom aus dem Ausland ist und wie wichtig eine davon unabhängige, stabile Energieversorgung ist», lässt sich Regierungsrat Fabian Peter in der Mitteilung zitieren. Die Klima- und Energiepolitik des Kantons Luzern setzte deshalb insbesondere auf die vermehrte Nutzung der Sonnen- und Windenergie.

Viel Potenzial vorhanden

Insbesondere bei der Nutzung der Sonnenergie habe der Kanton Luzern noch Luft nach oben. Das Potenzial durch Solaranlagen auf Dächern beträgt rund 2,4 Terawattstunden und würde damit rund zwei Drittel des gesamten Stromverbrauchs im Kanton decken. Mit dem vorhandenen Windenergiepotenzial könne man zudem den Stromverbrauch von mindestens einem Viertel der Haushalte im Kanton decken. Insbesondere im Winter könne die Windenergie vorhandene Lücken schliessen.

Um dieses Potenzial nutzen zu können, würden deshalb im Energiegesetz erweiterte Vorgaben zur Ausnutzung des Stromerzeugungspotenzials von Neubauten vorgeschlagen. Auch das Stromerzeugungspotenzial von bestehenden Bauten solle neu bei einer Dachsanierung angemessen genutzt werden. Zudem soll der Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbarer Windenergie beschleunigt werden. Weiter wolle man Änderungen für Vorgaben zur Ladeinfrastruktur für Elektro-Mobilität in Mehrfamilienhäusern sowie eine Erweiterung der Regelungskompetenzen der Gemeinden in Bezug auf klimaangepasstes Bauen.

Weitere Pakete folgen

In einem zweiten Paket zur Anpassung des kantonalen Energiegesetzes sollen dann 2023 verschärfte Vorgaben zum Heizungsersatz in Gebäuden in die Vernehmlassung gegeben werden. Es soll auch noch ein drittes Revisions-Paket folgen, um weitere Klima- und Energiethemen zu behandeln. Bei diesen müssen vorgängig jedoch noch vertiefte Abklärungen getroffen werden. (sfr)