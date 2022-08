Gesundheit 110'000 Luzerner und Luzernerinnen werden per Brief zur Darmkrebsvorsorge eingeladen Der Kanton Luzern möchte mit persönlichen Aufrufen die Bevölkerung bewegen, frühzeitig ihr Darmkrebsrisiko zu kontrollieren.

Stuhltest zur Früherkennung von Darmkrebs Bild: Urs Bucher (St. Gallen, 26. Februar 2016)

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten der Schweiz: Jährlich gibt es 4000 Diagnosen. Insbesondere ab dem Alter von 50 Jahren nimmt das Risiko stark zu. Deshalb hat der Kanton Luzern ein Programm lanciert, bei dem alle 50- bis 69-Jährigen zur Vorsorge aufgerufen werden.

Mit einem frühzeitigen Untersuch kann die Gefahr bereits erkannt werden, bevor überhaupt Krebs nachweisbar ist. Guido Graf appelliert in einer entsprechenden Mitteilung an die Bevölkerung: «Kümmern Sie sich aktiv um die Vorsorge. Dies kann Ihnen und Ihren Angehörigen viel Leid ersparen.»

In einem ersten Schritt werden die 65- bis 69-Jährigen sowie die 50-Jährigen angeschrieben. Wer Interesse an einer Untersuchung hat, kann auch ohne Einladung am Programm teilnehmen. Ab Oktober könne man sich bei Apotheken, Hausarzt- und gynäkologischen Praxen melden, die das Programm mittragen.

Personen, die eine Abklärung machen wollen, haben die Wahl zwischen einem Stuhl-Test und einer Darmspiegelung. Der Stuhltest kann laut dem Programmleiter, Roger Stutz, von der Dienststelle Gesundheit und Sport sehr einfach von zu Hause aus gemacht werden. Die Probe wird im Labor geprüft. Wenn Spuren von Blut gefunden werden, lädt der Kanton die Betroffenen zu einer Darmspiegelung ein.

