Gesundheit Corona, Grippe, Pfnüsel – so krank ist Luzern In der vergangenen Woche meldete das BAG eine schweizweite 14-Tage-Corona-Inzidenz von 476,47. Doch neben Covid-19 beschäftigen die Luzernerinnen und Luzerner aktuell auch noch andere Krankheiten. Wir haben bei der Luzerner Bevölkerung gefragt, welche dies sind und wie sie sich aktuell vor Ansteckungen schützt.

Luzernerinnen und Luzerner erzählen über ihren Gesundheitszustand. Bild: Robino Rich

Erwischen auch Sie sich dabei, dass Sie sich umdrehen, wenn jemand in Ihrem Umfeld hustet oder sich die Nase schnäuzt? Am Wochenende erging es dem Autor im Theater genau so: Unweigerlich denkt man bei Hustengeräuschen direkt an Corona und Grippe. Sind wir übersensibel oder zurecht vorsichtiger geworden? Diese Frage haben wir Luzernerinnen und Luzernern persönlich gestellt.

Auf ging es ins Getümmel zwischen Weihnachtseinkäufe und Arztbesuche. Als Erstes konnte ein junger Mann Auskunft geben, der gerade auf dem Arbeitsweg in einer Apotheke vorbeischaute. Amir Rubelliciz hatte vor drei Wochen ein positives Corona-Testergebnis erhalten und leidet aktuell noch immer unter milden Erkältungssymptomen, die er versucht mit Vitamintabletten in den Griff zu bekommen. «Meine Grossmutter legt seit vielen Jahren viel Wert auf solche Brausetabletten und ist im Sommer 98 Jahre alt geworden, das muss also wirken» erklärt Rubelliciz.

Vegane Ernährung und viel Rohkost um 100 Jahre alt zu werden

Ähnlich ist auch die Herangehensweise von Heidi Ehlert, die ebenfalls ihren beiden Grossmüttern nacheifern möchte. «Ich möchte so alt werden, wie sie es geworden sind», erzählt Ehlert. Beide seien auch noch mit knapp 100 Jahren fit und gesund. Um gesund zu bleiben, ernährt sich Ehlert ausschliesslich Vegan und setzt auf ausreichend Rohkost – und wie ihre beiden Vorbilder – auch auf selbstgekochtes Essen und homöopathische Mittel.

Anders Peter Kunz, ihm ist seine Gesundheit «nicht so wichtig». Er meint: «Wenn ich einmal im Jahr krank werde, dauert es sowieso nur maximal 36 Stunden und dann ruhe ich im Bett bei einer Tasse Tee aus.»

Impfungen und Selbstisolation für das Allgemeinwohl

Um gesund zu bleiben, entscheiden sich auch in diesem Jahr wieder viele Luzernerinnen und Luzerner für die Grippeimpfung. Anna Vogel wurde in der letzten Woche geimpft, weil «ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle, wenn im Bus so viele Menschen um mich herum niesen und sich die Nase putzen». Auch Vogel hatte sich vor einem Monat bereits zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert und sich daraufhin vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben.

Anna Vogel fühlt sich bei dem Gehuste und Geschnäuze im ÖV nicht wohl. Bild: Robino Rich

So vorsichtig sind doch längst nicht alle. Es scheint, als wären es eher die unter 20-Jährigen, die sich bei klassischen Coronasymptomen nicht mehr sofort auf das Virus testen lassen. Celine Kolp hatte die «typische Grippe» – habe aber nicht daran gedacht, «dass es Corona sein könnte».

«Corona ist einfach nicht mehr ein so grosses Thema, wie noch im letzten Winter und weil es für uns Junge nicht so gefährlich ist wie für Ältere.»

Kolp erklärt weiter, dass sie sich jedoch auf jeden Fall getestet hätte, wenn in ihrem Umfeld Risikopatienten gewesen wären. Claudio Werni war vor drei Wochen erkältet und hatte sich trotz negativem Coronatest sowie leichter Symptome drei Tage in Selbstisolation begeben. «Ich wollte meine Freunde nicht krank machen», erklärt Werni. «Ich habe Respekt vor der Reaktion in meinem Umfeld wenn ich husten oder niesen muss.» Er selbst erwischte sich vor einigen Wochen selbst dabei, wie er plötzlich die Richtung wechselte, als vor ihm jemand husten musste.

Celine Kolp und Claudio Werni mit völlig unterschiedlichen Herangehensweisen bei einer Erkrankung. Bilder: Robino Rich

In Luzern sind aktuell viele Menschen krank

Im Gespräch waren bisher vornehmlich Personen, die aktuell erkältet sind oder bis vor Kurzem mit einer starken Infektion zurechtkommen mussten. Ist unser Körper die Virenlast durch die Schutzmassnahmen wie Mund-und Nasenschutz oder Desinfektionsmittel nicht mehr gewöhnt?

Tanja Fischer hat sich diese Frage ebenfalls gestellt, nach dem auch sie Ende September mit Corona infiziert wurde: «Im Sommer habe ich mich kaum noch davor geschützt und auch in den warmen Monaten hatte ich mich immer wieder erkältet». Seit ihrer Covidinfektion vor 2 Monaten leidet Fischer unter einer andauernden Müdigkeit – «und ich komme einfach nicht mehr richtig in Fahrt», berichtet Frau Fischer sorgenvoll.

Auch Alfred Hofstetter ist einer von vielen, die ich an diesem Tag getroffen habe, der sich erst vor wenigen Wochen mit einer - wie er sagt - «sehr heftigen Corona Erkrankung kämpfen musste». Erst nach mehreren Wochen war er wieder fit und das, obwohl er sich nach dreifacher Impfung bisher immer vor dem Virus schützen konnte. Um weiterhin vital zu bleiben, setzt auch Hofstetter auf eine gesunde Lebensweise. «Ich laufe jeden Tag mehrere Kilometer zur Arbeit und ernähre mich vegetarisch», erzählt er mir mit einem motivierendem Lächeln.

Alfred Hofstetter läuft um gesund zu bleiben täglich zur Arbeit und wieder nach Hause. Bild: Robino Rich

Die Pandemie hat Luzern sensibilisiert

Die Coronapandemie hat die meisten scheinbar sensibilisiert und vorsichtiger gemacht. Ein Allerheilmittel gegen eine Krankheit scheint es momentan jedoch nicht zu geben. In diesem Sinne: bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Winter.