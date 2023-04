Gesundheit Luzerner Kantonsspital baut Standort Sursee aus Das Spital plant in Sursee einen neuen ambulanten Operationssaal und ein Katheterlabor. Der Ausbau ist eine Übergangslösung und soll die stationären Angebote entlasten.

Der Platz am Luzerner Kantonsspital in Sursee wird immer knapper. Im vergangenen Jahr fanden über 100'000 ambulante Patientenkontakte statt – fast 10 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch stationär werden immer mehr Patientinnen und Patienten versorgt.

Das Spital reagiert auf diese Entwicklung mit einem Ausbau. In Sursee sollen ein ambulanter Operationssaal und ein Katheterlabor gebaut werden, wie das Spital mitteilt. Mit dem ambulanten Operationssaal könne der Haupt-Operationssaal entlastet werden. So entstehen zusätzliche Kapazitäten für Eingriffe mit stationärem Aufenthalt. Mit dem Katheterlabor wird das medizinische Angebot um Eingriffe erweitert, die das Kantonsspital heute nur in Luzern anbietet.

Baueingabe im Frühling

Zur Höhe der Investitionen macht das Spital in der Mitteilung keine Angaben. Die Neubauten sind als Überbrückung bis zum Neubau am Standorts Sursee 2031 geplant.

Skizze des einstöckigen Baus beim Spital Sursee. Bild: PD

Die Planungen sehen einen eingeschossigen Bau auf der Wiese südwestlich des Hauptgebäudes vor. Die ambulanten Patientinnen und Patienten sollen von Montag bis Freitag direkt ein- und wieder austreten und tangieren den stationären Betrieb somit nicht. Die Baueingabe erfolgt im Frühling 2023, die Inbetriebnahme ist aktuell auf Ende 2024/Anfang 2025 geplant. (cgl)