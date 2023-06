Gesundheit Wegen Fachkräftemangel: So viele Spitalbetten sind im Kanton Luzern geschlossen Die Quote der geschlossenen Betten ist in der Klinik St. Anna viel höher als am Kantonsspital. Das zeigen von der Regierung veröffentlichte Zahlen.

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen stellt die Schweizer Spitäler vor grosse Herausforderungen. Eine Folge davon sind geschlossene Spitalbetten. Eine parlamentarische Anfrage der Krienser SP-Kantonsrätin Pia Engler bringt nun erstmals konkrete Zahlen zum Ausmass der Problematik im Kanton Luzern hervor.

Die Luzerner Regierung zeigt in ihrer Antwort die Entwicklung am Kantonsspital (Luks) sowie an der Klinik St. Anna auf. Im Luks konnten demnach 2021 durchschnittlich 11,8 Betten nicht betrieben werden. 2022 kam es zu einem sprunghaften Anstieg auf 41,8 Betten, was 4,8 Prozent aller Betten entspricht. Im ersten Quartal 2023 habe sich die Situation leicht entspannt, 32,1 Betten konnten aus Ressourcengründen nicht betrieben werden.

Im viel kleineren St. Anna konnten zwischen April 2021 und März 2022 von 217 Betten 28 nicht betrieben werden. Das entspricht 12,9 Prozent der Bettenzahl. Zwischen April 2022 und März 2023 lag die Quote der geschlossenen Betten bei fast unveränderten 12,6 Prozent. «Die Klinik geht davon aus, dass sie die Kapazitäten in den kommenden Monaten aufrechterhalten beziehungsweise wieder steigern kann», schreibt die Regierung.

Berufsgruppen schätzen Situation als prekär ein

Aktuell nicht betroffen von geschlossenen Betten ist die Luzerner Psychiatrie. Einzig Ende 2022 hätten in der Alterspsychiatrie in St. Urban wenige Betten aufgrund von Krankheitsausfällen und fehlendem Fachpersonal geschlossen werden müssen. «Der Druck im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel ist aber auch in der institutionellen Psychiatrie weiterhin zunehmend, sodass zukünftige Bettenschliessungen nicht ausgeschlossen werden können», schreibt die Regierung.

Pia Engler wollte auch wissen, wie die Situation in den Arztpraxen aussieht. Laut der Regierung lässt sich nicht beziffern, wie viele Praxen zurzeit wegen des Fachkräftemangels nur eingeschränkt arbeiten können. «Allgemein kann seitens der Ärztegesellschaft Luzern bestätigt werden, dass ein Personalmangel bei den Arztpersonen insbesondere in der Hausarztmedizin, der Pädiatrie und der Psychiatrie festgestellt werden kann, darüber hinaus aber auch immer mehr bei den Medizinischen Praxisassistenten.»

Die Regierung listet zudem auf, in welchen medizinischen Berufen die Personallage nach Einschätzung der Berufsgruppen angespannt ist und wo nicht. Das Ergebnis ist besorgniserregend. Von Apothekerinnen über Ärzte bis hin zu Pflegefachpersonen ist die Lage demnach angespannt bis sehr angespannt. Einzig bei den Naturheilpraktikern und den Zahnärztinnen wird die Lage als unproblematisch eingeschätzt.

Trotz dieser Einschätzung kommt die Regierung zum Schluss: «Aus unserer Sicht sorgen die Luzerner Leistungserbringer sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich für eine gute medizinische Versorgung im ganzen Kantonsgebiet.» Trotz der personellen Herausforderungen könne eine «qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung» angeboten werden.

Überdurchschnittlich viele Ausbildungen

Auf die Frage, welche Massnahmen gegen den Fachkräftemangel ergriffen werden, verweist die Regierung auf bereits laufende Aktivitäten. Der Kanton sorge seit Jahren mit der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen und auch mit finanzieller Unterstützung dafür, dass möglichst genügend und gut qualifiziertes Gesundheitspersonal aus- und weitergebildet werde. «Diese Bemühungen gilt es in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen zu intensivieren.»

So bestünden im Kanton Luzern seit mehreren Jahren Ausbildungsverpflichtungen für Spitäler, Pflegeheime und Spitex-Organisationen. Dies sei durchaus als Erfolg zu werten, denn im Kanton Luzern werde überdurchschnittlich viel Pflegepersonal ausgebildet, schreibt die Regierung. «Die Ausbildungsverpflichtungen werden für die Pflege im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ausbildungsoffensive noch einmal intensiviert werden.»