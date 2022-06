Gesundheitsförderung Offene Sporthallen für alle: Kanton will Bewegungsangebot in den Gemeinden fördern Luzerner Gemeinden sollen ihre Sporthallen regelmässig am Wochenende für Kinder und Jugendliche öffnen. Konzeptionelle und finanzielle Unterstützung gibt es dabei durch den Kanton.

Spiel und Spass statt Langweile oder Party: Kinder und Jugendliche im Kanton Luzern sollen ihre Freizeit am Wochenende vermehrt in der Sporthalle verbringen können. Erreicht werden soll dies mit dem neuen Angebot «Offene Sporthallen», wie die Dienststelle Gesundheit und Sport in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. So sollen Luzerner Gemeinden ihre Infrastrukturen regelmässig zugänglich machen. Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Mit dem Angebot ‹Offene Sporthallen› möchten wir die Gemeinden motivieren, ein lokales und niederschwelliges Bewegungsangebot zu schaffen.»

Angesprochen werden sollen vor allem jene Kinder und Jugendliche, die nicht in Vereinsstrukturen eingebunden sind. Für die Durchführung verantwortlich ist jeweils die Gemeinde oder eine lokale Trägerschaft wie etwa ein Verein oder die Jugendanimation.

Konzeptionelle und finanzielle Unterstützung gibt es durch den Kanton. Der entsprechende Förderbeitrag ist allerdings an Voraussetzungen gekoppelt: So muss das Angebot «Offene Sporthallen» mindestens zehn Mal pro Saison durchgeführt werden. Ausserdem soll es für alle kostenlos sein. (lga)