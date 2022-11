Gesundheitsversorgung Beromünster soll eine neue Gemeinschaftspraxis erhalten 2025 soll eine Gemeinschaftspraxis in den Bifang Park einziehen. Hinter dem Vorhaben steckt ein bekannter Kopf.

Mit dem Neubau des Pflegewohnheims Bärgmättli in Beromünster soll dort auch eine neue Gemeinschaftspraxis Platz finden. Hinter dem Vorhaben steckt Cornel Raess, der Gründer der Seetalpraxen. Er betreibt bereits in Hitzkirch, Hochdorf, Eschenbach und Hildisrieden Arztpraxen. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll die Praxis auf einer Fläche von 400 Quadratmetern Ende 2025 im Neubau im Bifang einziehen. Ab dann sollen verschiedene Allgemein- und Fachärzte für die Betreuung zur Verfügung stehen.

So soll der Bärgmättli-Neubau aussehen. Visualisierung: PD

«Damit wird die medizinische Versorgung für das neue Pflegeheim und die Bevölkerung von Beromünster sichergestellt», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung von Cornel Raess, der Bärgmättli AG und der Gemeinde Beromünster. «Für die Gemeinde als Aktionärin und die Pflegewohnheim Bärgmättli AG erfüllt die Gemeinschaftspraxis eine zentrale Dienstleistung der angestrebten und zukunftsgerichteten Gesundheitsversorgung in Beromünster.» (dlw)