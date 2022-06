Gewässer Unbeschwertes Baden in der Zentralschweiz: Seen haben einwandfreie Wasserqualität Die Untersuchungen der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee zeigt sehr gute Badewasserqualität in den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Luzern. So steht dem Planschspass nichts im Weg.

Das Schwimmen im See ist auch in Luzern ohne Bedenken möglich. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Juli 2020)

Es wurde umfangreich getestet: 70 Badestellen am Vierwaldstättersee, Zürichsee, Zugersee, Sempachersee, Baldeggersee, Rotsee, Lauerzersee, Sihlsee, Sarnersee, Lungerersee, Hirschlensee, Seelisbergsee und Golzernsee nahm die Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV) unter die Lupe. Wie diese mitteilt, zeigen alle Badestellen eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität auf. Die Wasserproben wurden durch das Laboratorium der Urkantone in Brunnen und der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz in Luzern untersucht.

Darmbakterien in Gewässern Im Bereich von Abwasserreinigungsanlagen können in Bächen und Flüssen leicht erhöhte Belastungen auftreten. Auch dort, wo sich viele Wasservögel aufhalten, kommen diese vor. Da Keime im Vogelkot schnell durch das Sonnenlicht abgetötet werden, besteht diese Art von Belastung meist nur kurz auf.

Ebenfalls sehr gute Badewasserqualität hat es bei der Badi Merlischachen am Vierwaldstättersee. Bild: Amt für Gewässer Kanton Schwyz

Die Untersuchungen beschränkten sich auf die mikrobiologische Qualität des Wassers – genauer um die Belastung durch Darmbakterien. Nicht getestet wurden spezielle Probleme wie zum Beispiel Zerkarien. Diese sind zwar harmlos, können jedoch lokales Jucken verursachen. Es gehöre zu den Aufgaben der Strandbadbetreiber, die Gäste über Beobachtungen diesbezüglich zu informieren. (rad)