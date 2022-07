U20 Gewitter ziehen weiter Svetlana Josic Drucken Teilen

Gewitter über dem Zugersee Bild: Daniel Hegglin (Zug, 23. Juli 2022)

Juni 2022. Die Sommerferien stehen gleich vor der Tür. Für die meisten Schülerinnen und Schüler bedeutet das sechs Wochen voller Genuss. Ein weiteres Schuljahr ist absolviert und der ganze Schulstress verfliegt. Aber im Sommer zieht auch bei wunderschönem Wetter das eine oder andere starke Gewitter auf.

Für Schweizer Schulen bestehen die Sommerferien vor allem aus der Planung des kommenden Schuljahres. Dafür braucht es aber das entsprechende Personal. Besonders in der Zentralschweiz ist von Lehrermangel die Rede. Zwar studieren immer mehr an den PHs, aber nur wenige bleiben im Lehrberuf tätig. Es heisst, er führe zu Überforderung und Überlastung. Die Pandemie brachte eine Menge Lehrpersonen an ihre Grenzen. Fernunterricht, Maskenpflicht, Elternkonflikte. Überarbeitet fühlen sich vor allem junge Lehrpersonen. Die Heterogenität der Klassen ist eine grosse Herausforderung. Für Vorbereitung des Unterrichts bleibt kaum mehr Zeit. Zusätzlich kommt hinzu, dass der Lehrberuf an gesellschaftlichem Rückhalt verloren hat. Eltern fehlt der Respekt und sie erklären den Lehrerinnen und Lehrern immer wieder, wie sie unterrichten sollen. Jüngeren Lehrkräften fehlt im Vergleich zu den älteren die Erfahrung und damit die entsprechende Gelassenheit.

Lehrer fordern höhere Löhne, mehr Wertschätzung und Entlastung. Wie machen wir den Lehrberuf attraktiver? Wir sollten für bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Quereinsteiger-Programme könnten gefördert werden. PH-Abgängerinnen und -Abgänger sollten mehr Erfahrung mit schwierigen Situationen sammeln. Wir sollten uns alle wieder daran erinnern, wie wichtig das Übermitteln von Wissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Wertestrukturen für unsere Kinder ist.

Wie auch im Sommer ziehen dann die Gewitterwolken weiter und Sonnenstrahlen kommen hervor. Wenn es mehr Lehrpersonen gibt, ist unsere Zukunft und die unserer Kinder gesichert. Dann werden nicht nur Schüler und Schülerinnen einen grossartigen Sommer geniessen, sondern auch der Rest der Schweiz.