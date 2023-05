Gisikon Rennradfahrer prallen frontal gegeneinander – beide müssen ins Spital Zwei Velofahrer müssen nach einer Frontalkollision in Gisikon mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die beiden Rennräder der verunfallten Velofahrer. Bild: Luzerner Polizei

In Gisikon kam es auf einem Radweg am Donnerstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Rennradfahrern. Die beiden kamen dabei zu Fall und mussten mit erheblichen Verletzungen ins Spital überführt werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei.

Ein Rennradfahrer fuhr um 18.25 Uhr auf dem Radweg von Gisikon in Richtung Sins. Im Bereich Nussbaum prallte er in einer Kurve frontal gegen den weiteren, ihm entgegenkommenden Rennradfahrer.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht deswegen Zeugen. Diese werden aufgerufen, sich unter der Nummer 041 248 81 17 zu melden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 10’000 Franken. (lga)