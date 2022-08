Grossdietwil Wandern in Dirndl und Lederhosen: Hier kann man die Stimmung der Wiesn mitten in der Natur erleben Die 1. Hinterländer Wiesnwanderung führt am 27. August über die Eppenwiler Höhe. Neben reichlich Bier können sich die Teilnehmer auch mit Brezel, Grill-Hendl, Weisswurst und Lebkuchen verköstigen.

Zweimal musste der Event aufgrund der Coronapandemie verschoben werden. Nun kann die 1. Hinterländer Wiesnwanderung doch noch durchgeführt werden. Am Samstag, 27. August, startet die 5,6 Kilometer lange und 143 Höhenmeter umfassende Rundwanderung ab 11 Uhr beim Weiler Erpolingen, der in einer der beiden Grossdietwiler Enklaven liegt. Der Weg führt über den Chlämpewald zum Weiler Hinterling und von dort über den Höllwald zurück nach Erpolingen.

Die Route der 5,6 Kilometer langen Hinterländer Wiesnwanderung. Quelle: wiesnwanderung.ch

Das Spezielle daran: Auf der Wanderung werden Bier, Wein, Kaffeeschnaps und zur Erholung natürlich auch Mineralwasser angeboten. Zudem können sich die Teilnehmenden an verschiedenen Ständen mit Brezel, Suppe, Grill-Hendl, Weisswurst, Brot und Lebkuchen verköstigen lassen. Auf der Route sorgen die Brassformation Schnäggetopf, die Schwyzerörgeli-Formation Siebäsiächä sowie das Alphorntrio Thomas Eichenberger für musikalische Unterhaltung.

Mindestalter 16 Jahre

Wer bei der 1. Hinterländer Wiesnwanderung dabei sein möchte, muss 16 Jahre alt sein. Das Ticket für den Anlass kostet 77 Franken. Zu Beginn der Wanderung erhalten die Teilnehmenden einen Pass, mit welchem sie fünf Essensverpflegungen, zehn alkoholische Getränke und Wasser beziehen können. Mineralwasser wird den Wanderungsteilnehmenden kostenlos angeboten. Dabei können sie frei wählen, bei welchem Stand sie die Getränke konsumieren wollen. Tickets können unter www.wiesnwanderung.ch gekauft werden.

Am Abend nach der Wanderung steigt in der Festhalle in Erpolingen eine Wiesnparty mit der Band Grenzenlos. Der Zutritt ist am Abend für alle Besucher kostenlos, auch für Personen, die nicht an der Wanderung teilgenommen haben.

Bier, hier am Luzerner Oktoberfest, ist auch bei der Wiesnwanderung ein Thema. Bild: Pius Amrein (6. September 2018)

Organisiert wird der Anlass von der Musikgesellschaft Grossdietwil-Altbüron. Melanie Distel-Eiholzer, die im 9-köpfigen OK-Team mitwirkt, sagt:

«Wir haben insgesamt 600 Startplätze zu vergeben plus 30 Sponsorenbillette. Derzeit sind noch zirka 50 Plätze frei.»

Die Startzeiten für die Wanderung sind gestaffelt und erfolgen in 50er-Gruppen zwischen 11 und 13.45 Uhr. Beim Start werden die QR-Codes der Tickets gescannt, die Alterskontrollen gemacht und Armbänder verteilt, erklärt Melanie Distel. Es gebe je nach Alter zwei verschiedene Farben der Armbänder, weil Personen zwischen 16 und 18 Jahren zwar Bier, aber kein Kafi Schnaps konsumieren dürfen.

Kombination von Genusswanderung und Oktoberfest

Die Idee einer Wiesnwanderung entstand, als sich die Musikgesellschaft Grossdietwil-Altbüron Gedanken über einen neuen Event machte. Dieser soll das bisherige Bellevuefest ersetzen, das der Verein jeweils am ersten Juli-Wochenende durchgeführt hatte.

«Aufgrund verschiedener Genuss-Wanderungen in der Umgebung und der typischen Zeit für diverse Oktoberfeste ist die Idee einer Kombination von beidem entstanden.»

Besonders schön fände es Melanie Distel, wenn einige der Leute in Dirndl und Lederhose erscheinen würden. «Das wäre sicher noch schön für die Stimmung. Wir vom OK tragen solche Kleidung», sagt sie.