Grosse Anlässe an der Fasnacht 2023 in der Stadt Luzern Diese Fasnachts-Anlässe in der Stadt Luzern dürfen Sie nicht verpassen.

Zum Einstimmen auf die Fasnacht ist der LFK-Fasnachtsmäärt Unter der Egg ideal, falls es welche gibt, die noch nicht vor Vorfreude halb verrückt sind. Ab 11 Uhr spielen Kleinformationen Voila und Espresso. Ab 13.40 spielen 13 Guuggenmusigen bis spät abends.

Usgüüglete von 15 bis 23 Uhr; Unter der Egg.

5 Uhr Kapellplatz: Fritschitagwache der Zunft zu Safran mit Urknall und Fötzeliräge.



14 Uhr Innenstadt: Grosser Umzug mit dem Fritschiwagen. Hier geht es zum detaillierten Umzugsprogramm.

Fidele Turmfasnacht am Schmudo und Güdismontag im Rathaus-Turm

Von 17 bis 24 Uhr gibts Schlager-, Fasnachts- und Schunkelmusik

Diverse Kleinformationen.

Donnerstag 19.30 Uhr Öberschall, 21 Uhr Mööpps, 22 Uhr proTON

Montag 19.30 Uhr Halleluja, 21 Uhr Schnöiz, 22.30 Uhr Troetenpoeten.

Bar und Snacks, Eintritt Frei.

Gesellschaft Fidelitas Lucernensis

Schränze ohni Gränze, im Innenhof des Hotels Schweizerhof Luzern

12 Uhr Schügumussger Ämme vs. Wybärgschrecke Hitzkirch

13 Uhr Rasselbandi Horw vs. Escheschränzer Eschenbach

14 Uhr Blattlüüs Lozärn vs. Schonbachgusler Marbach

15 Uhr Bräntetätscher Schwarzenbach vs. Nachtheueler Horw

16 Uhr Leuechotzeler Lozärn vs. Lozärner Kracher

17 Uhr Borggeischter Roteborg vs. Guggi Zunft zu Olten

18 Uhr Tee ohni Gränze (bis 20 Uhr)

Zögli der Kult-Ur-Fasnächtler: Ab 16 Uhr ab Löwenplatz, Hertensteinstrasse, Falkenplatz, Grendel, Schwanenplatz, Kapellplatz, Kapellgasse, Weinmarkt.

Tattüü Maskenball – Lozärner Fasnacht of de Bühni

20 Uhr im Hotel Continental Park. Mit Guuggemusig, Schnitzelbänken, Komödianten, Tanzmusik mit dem Trio Glück im Stall. Kostümierung willkommen. Circa 23 Uhr tritt Comedian Roger Wicki als Bundesrat Berset auf.

6 Uhr Kapellplatz: Tagwache der Wey-Zunft.

14 Uhr: Grosser Umzug der Wey-Zunft mit der Kutsche des Zunftmeisters.

Start: Schweizerhofquai Ziel: Winkelriedstrasse. Hier geht es zum detaillierten Umzugsprogramm.

Zögli der Kult-Ur-Fasnächtler: Ab 18 Uhr ab Burgerstrasse, Schnyderbrücke, Rössligasse, Weggisgasse, Grendel, Kapellplatz, Kapellgasse, Weinmarkt.

14.30 Uhr Mühlenplatz: Das Chendermonschter mit über 800 Kindern führt durch die Altstadt via Mühlenplatz, Rössligasse, Weggisgasse, Eisengasse, Kapellgasse, Kornmarkt, Weinmarkt über die Reussbrücke zum Jesuitenplatz.



19.30 Uhr: Der Monstercorso der Vereinigten Guuggenmusigen zieht via Bahnhofstrasse über die Seebrücke, entlang dem Schweizerhofquai zum Falkenplatz und endet schliesslich beim Löwengraben. Hier geht es zum detaillierten Umzugsprogramm.

Tschau Fritschi: Zum Abschied der Fasnacht werden Fritschi und Fritschene mit ihrer Familie an der Spitze des Monsterkorsos von der Bahnhofstrasse her über den Schweizerhofquai und durch die Altstadt bis zum Mühlenplatz der Luzerner Bevölkerung zuwinken. Abmarsch ist um 19.30 Uhr bei der Hauptpost

Die Plattformen für Guuggenmusigen werden dieses Jahr an sechs Standorten gestellt. Neben den Standorten bei der Jesuitenkirche und auf dem Mühlenplatz wird heuer auf dem Falkenplatz, der Münzgasse, auf dem Franziskanerplatz und beim Zöpfli geschräntzt.