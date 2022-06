Grosswangen Am 19. Juni ist ein Friedensanlass geplant

Die Arbeitsgruppe Integration Grosswangen veranstaltet am Sonntag, 19. Juni, von 11.30 bis 16 Uhr in der Meilihalle Grosswangen eine «Teilete», um «Horizonterweiterungen und gegenseitiges Verständnis» zu ermöglichen. Die Idee ist, dass ausländische Staatsangehörige sowie Schweizerinnen und Schweizer zusammenkommen und Esswaren aus den eigenen Kulturen mitbringen. Bei trockenem Wetter ist zudem vorgesehen, auf dem Schulhausplatz mit Strassenkreide ein riesiges Friedensbild zu malen. Dies als Antwort auf die Kriege. Es wird ein Solidaritätskässeli aufgestellt, dessen Erlös an die Glückskette weitergegeben wird.