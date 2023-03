Grosswangen Gemeindepräsident Beat Fischer tritt zurück Beat Fischer wird im kommenden Jahr nicht mehr für eine neue Amtszeit als Gemeindepräsident kandidieren und tritt per 31. August 2024 zurück.

Beat Fischer tritt nicht mehr an. Bild: PD

Beat Fischer gibt das Gemeindepräsidium von Grosswangen per 31. August 2024 ab und wird bei den Wahlen im kommenden Jahr nicht mehr antreten. Der Mitte-Politiker ist seit 2012 im Amt. Während all diesen Jahren habe er stets als umsichtiger und souveräner Gemeindepräsident agiert, schreibt der Gemeinderat Grosswangen in einer Mitteilung. Man bedaure den Rücktritt von Fischer ausserordentlich. «Er wird als kompetentes und offenes Gemeinderatsmitglied sehr geschätzt, ebenso die sehr gute und respektvolle Zusammenarbeit in allen Bereichen.» (jh)