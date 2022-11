Grosswangen Gemeinderat rechnet ab 2025 mit einem höheren Steuerfuss Das Budget 2022 von Grosswangen sieht ein Defizit von rund 826’000 Franken vor. Auch die nächsten Jahre werden mit roten Zahlen erwartet – mit Folgen.

Die Gemeinde Grosswangen steht vor grossen Investitionen. Insgesamt budgetiert der Gemeinderat fürs kommende Jahr Bruttoausgaben von 5,82 Millionen Franken. Ein grosser Brocken macht unter anderem mit 4,135 Millionen Franken die geplante Erweiterung und Sanierung des Betagtenzentrums Linde aus, welche die Stimmbevölkerung am 25. September an der Urne abgesegnet hat.

Für das nächste Schuljahr wird für das Erstellen von zwei Schulcontainern und für die Anpassung der Personalräume mit Ausgaben von 530’000 Franken gerechnet. Dafür beantragt der Gemeinderat an der nächsten Gemeindeversammlung einen entsprechenden Sonderkredit.

Die grossen Investitionen wirken sich auf die Finanzen der kommenden Jahre aus. Für das Budget 2023 sieht der Gemeinderat einen Aufwandüberschuss von rund 826’000 Franken vor. Dies bei einem Gesamtaufwand von rund 26,9 Millionen Franken.

Längerfristig sieht es nicht rosiger aus, wie der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2023-2026 zeigt. So erwartet der Gemeinderat für das Jahr 2024 ein Defizit von knapp einer Million Franken. Grosswangen kann in den nächsten Jahren bei drei Finanzkennzahlen – beim Selbstfinanzierungsgrad, dem Selbstfinanzierungsanteil und bei der Nettoschuld pro Einwohner – die vorgeschriebenen Bandbreiten nicht einhalten, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Dabei sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt über fünf Jahre mindestens 80 Prozent erreichen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner und Einwohnerin mehr als das kantonale Mittel beträgt.

«Durch die geplanten hohen Investitionen im Jahr 2023 und die negativen Ergebnisse in der Erfolgsrechnung wird bei dieser Kennzahl der Grenzwert längere Zeit nicht eingehalten werden können», schreibt der Gemeinderat weiter. Er wolle aber bewusst an den geplanten Investitionen festhalten und damit «ein positives Zeichen in der aktuell unsicheren Wirtschaftslage setzen».

Nettoschuld «weit über dem kantonalen Mittel»

Bedingt durch die geplanten Investitionen werde die Nettoschuld pro Einwohner bis im Jahr 2026 auf 4243 Franken ansteigen «und liegt damit weit über dem kantonalen Mittel». Die Nettoschuld sollte gemäss kantonaler Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden 2500 Franken nicht überschreiten. Doch infolge der Aufwandüberschüsse, mit denen Grosswangen 2023 bis 2026 rechnet, sei «die Einhaltung der Kennzahl in den nächsten Jahren nicht möglich». Allerdings relativiert der Gemeinderat:

«Dank den hohen Ertragsüberschüssen in den letzten Jahren ist dieser Umstand für die Gemeinde kurzfristig verkraftbar.»

Sollte sich die negative Tendenz als nachhaltig erweisen, werde der Gemeinderat Massnahmen aufzeigen. Eine dieser Massnahme ist die Erhöhung des Steuerfusses, wie Gemeindepräsident Beat Fischer (CVP) auf Anfrage sagt. So liegt dem AFP ab 2025 ein erhöhter Steuerfuss von 1,95 Einheiten zu Grunde. Heute beträgt er 1,85 Einheiten. Beat Fischer sagt:

«Es ist eine Tatsache, wir stehen vor grossen Investitionen und das Sparpotenzial ist gering. Daher gehen wir davon aus, dass wir den Steuerfuss erhöhen müssen.»

Man habe aber vorsichtig budgetiert und in den letzten Jahren regelmässig besser abgeschnitten als vorgesehen. «Und auf Vorrat werden wir die Steuern sicher nicht erhöhen.» Derzeit sehe es aber leider danach aus. Denn auch 2025 wird gemäss AFP trotz Steuererhöhung mit roten Zahlen gerechnet – mit einem Aufwandüberschuss von 261’000 Franken.